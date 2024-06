Pewnie nie raz zdarzyło wam się planować wycieczki w taki sposób, aby udać się do konkretnego miejsca w zadanym czasie. Teraz będzie to prostsze i z pomocą przychodzi nowa funkcja w aplikacji Mapy Google. Rozwiązanie przyda się w sam raz na wakacje.

Nowa funkcja z aplikacji Mapy Google to Czas podróży

Wspomniana funkcja dodana do aplikacji Mapy Google nazywa się Czas podróży. Jak działa? Pozwala to w szybki sposób oszacować obszar, gdzie można dojść lub dojechać w danym czasie.

Załóżmy, że jesteśmy w jakiejś lokalizacji i chcemy zobaczyć coś ciekawego w pobliżu, ale mamy na to tylko półtorej godziny. Licząc z czasem zwiedzania i powrotu. Zawężamy więc okrąg poszukiwań do 30 minut i następnie Mapy Google wyświetlą nam, co spełnia zadane kryteria szukania. Obszar zostanie zaznaczony ciemniejszym kolorem wraz z widoczną granicą.

Użytkownik definiując kryteria dla Czasu podróży, może wskazać nie tylko czas. Ponadto wybiera środek komunikacji w postaci auta lub trasę pieszą. Co ważne, taka funkcja monitoruje również warunki na drodze, co jest brane pod uwagę w tracie wyboru samochodu i dzięki temu oferuje bardziej precyzyjne wyniki.

Jak skorzystać z funkcji Czas podróży?

Chcąc skorzystać z opcji należy w desktopowej aplikacji Mapy Google (w wersji na telefony jej nie ma) wybrać Warstwy. Następnie udać się do sekcji Narzędzia mapy. Tu należy kliknąć Czas podróży, co spowoduje wyświetlenie na dole ekranu paska z narzędziami.

Zdjęcie Funkcja Czas podróży w aplikacji Mapy Google. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Funkcja wymaga jeszcze pewnych udoskonaleń, bo do wyboru w przypadku czasu są tylko dwie opcje - 15 lub 30 minut. Tak więc rozwiązanie na razie przyda się tylko w przypadku planowania krótszych wycieczek pieszych w pobliżu naszej lokalizacji. Lepiej jest w przypadku aut, gdzie czas można ustawić na maksymalnie 6 godzin.

Mapy Google na wakacje

Oczywiście popularna aplikacja ma znacznie więcej funkcji, które przydadzą się podczas wakacji. Z pewnością warto do nich zaliczyć możliwość pobierania map w trybie offline, co pozwala korzystać m.in. z nawigacji bez połączenia z internetem. Poza tym Mapy Google pozwalają na dokładne planowanie tras wraz z przystankami czy oferują funkcję mierzenia odległości. Opcji, które przydadzą się w trakcie letnich wycieczek, jest znacznie więcej.