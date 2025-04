Jak wskazuje nowe badanie, topnienie lodowców spowodowane globalnym ociepleniem klimatu może wpłynąć na położenie biegunów magnetycznych naszej planety. Z powodu topnienia mas lodowcowych i przemieszczenia się powstałej z nich wody oś obrotu Ziemi ulegnie przesunięciu. Choć zmiana nie będzie widoczna gołym okiem, to wpłynie ona na GPS, satelity czy instrumenty do badania kosmosu. Naukowcy przewidują, że do 2100 roku biegun północny przesunie się o ponad 27 metrów (ok. 90 stóp). To już wystarczy, by przyrządy zaczęły wariować.