13 z tych nowo odkrytych wysp nigdy wcześniej nie pojawiło się na mapach (w tym 12 w Grenlandii i 1 w rosyjskiej Arktyce). Co jednak ciekawe, 5 wysp zostało ujętych na mapach w latach 60. ubiegłego wieku, jeszcze zanim postępujące lodowce tymczasowo zakryły je lodem - tylko po to, by odsłonić je kilka dekad później.

Topnienie lodowców odsłania nie tylko nowe lądy, ale również do tej pory niedostępne złoża. W Arktyce mogą znajdować się regiony bogate w zasoby naturalne, takie jak ropa, gaz i minerały. Nic więc dziwnego, że światowe mocarstwa chciałyby położyć na nich ręce i eksploatować. Jakkolwiek przerażająco to nie brzmi, to topnienie lodowców jest im na rękę.

