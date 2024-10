Spis treści: 01 Globalny Bank Nasion na Oceanie Arktycznym

W archipelagu Svalbard, w tunelu wydrążonym w wiecznej zmarzlinie ulokowany jest wyjątkowy magazyn - Globalny Bank Nasion. Teraz dostarczono tam aż 30 tys. nowych próbek z 21 krajów.

Globalny Bank Nasion na Oceanie Arktycznym

Spitsbergen, największa wyspa Norwegii położona na Oceanie Arktycznym jest miejscem funkcjonowania Globalnego Banku Nasion. Ten arktyczny skarbiec jest niezwykle ważny nie tylko dla naukowców, ale i dla całej ludzkości.

Obiekt ten został bowiem zbudowany w celu bezpiecznego przechowywania i duplikowania zarodków roślin. Jest to więc swego rodzaju "kopia zapasowa", która w razie zróżnicowanych zagrożeń może okazać się po prostu niezastąpiona. To bank nasion roślin jadalnych z całego świata.

Zdjęcie Otoczony wieczną zmarzliną tunel prowadzi do niezwykle cennych zbiorów nasion z całego świata. / Dag Endresen, CC BY 3.0 / Wikimedia

Bezcenny skarbiec. Global Seed Vault zasilony

Magazyn w Arktyce nie bez powodu określany jest mianem skarbca. Udowodniono już, jak ważne jest przechowywanie zapasowych próbek roślin z różnych krajów - z jego zasobów skorzystano w 2015 roku, wysyłając rodzime gatunki do Syrii. To pozwoliło odbudować tamtejszy zniszczony przez wojnę bank nasion oraz odtworzyć uprawy.

Bank skrywa ogromną liczbę (ponad milion) różnorakich nasion roślin z niemal każdego zakątka świata, a teraz został zasilony o kolejne 30 tys. próbek z 21 krajów. To odpowiedź na prognozy dotyczące skutków globalnego ocieplenia oraz reakcja na narastające konflikty zbrojne.

- Zmiany klimatyczne i konflikty zagrażają infrastrukturze i wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe ponad 700 milionów ludzi w ponad 75 krajach na całym świecie - powiedział w oświadczeniu dyrektor wykonawczy Crop Trust Stefan Schmitz, podaje Reuters.

Zdjęcie Skarbiec działa bez stałego personelu - otwierany jest maksymalnie kilka razy w roku, by jak najbardziej ograniczyć wpływ czynników zewnętrznych na cenny depozyt. / Dag Endresen, CC BY 3.0 / Wikimedia

Kluczowa "kopia zapasowa" rośnie. Nowe próbki

Pierwsze nasiona do utworzenia "kopii zapasowej" dotarły do arktycznego skarbca w 2008 roku. Utworzenie magazynu nasion jest kluczowe, by zapewnić bezpieczeństwo światowych dostaw żywności przed nagłą utratą nasion w lokalnych bankach genów. Takie sytuacje mogą zdarzyć się z rozmaitych powodów, nie tylko w wyniku klęsk żywiołowych i konfliktów militarnych, ale i w wyniku złego zarządzania.

Nasiona w Globalnym Banku Nasion są przechowywane w szczelnych opakowaniach umieszczonych w pojemnikach, które osadzone są na regałach. Temperatura panująca w tunelu utrzymuje się na poziomie ok. -18°C. Otaczająca obiekt wieczna zmarzlina pomaga w zapewnieniu odpowiednich warunków nawet w przypadku awarii zasilania. Niska temperatura wraz z ograniczonym dostępem tlenu zapewniają niską aktywność metaboliczną i tym samym opóźniają starzenie się nasion. Prowadzone są rozważania na temat utworzenia podobnego biorepozytorium poza Ziemią - na Księżycu.

