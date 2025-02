Nowe badania ukazują szybkie pękanie pokrywy lodowej Grenlandii

Najnowsze badania prowadzone pod kierownictwem brytyjskiego Uniwersytetu w Durham wykazały, że lodowce Grenlandii rozpadają się szybciej, niż oczekiwano. Szczeliny w lodowcu znacząco zwiększyły się w ciągu zaledwie pięciu lat.

Naukowcy wykorzystali obrazy satelitarne wysokiej rozdzielczości i przeanalizowali stworzone na ich podstawie trójwymiarowe mapy powierzchniowe. Wykorzystano ponad 8 tysięcy takich map, aby zidentyfikować i przebadać zmiany.

Szybszy rozpad gór lodowych na Grenlandii. Naukowcy monitorują sytuację

Szczeliny powierzchniowe powstają w wyniku zmienności przestrzennej i czasowej przepływu lodu i dlatego nie są niczym niezwykłym. Są one wszechobecne na złożonych, szybko płynących marginesach grenlandzkiej pokrywy lodowej. Jednak nowe badania wykazały, że powiększają się one znacznie szybciej, niż sądzono, co jest sytuacją alarmującą.

- W miarę powiększania się szczelin, zasilają one mechanizmy, które sprawiają, że lodowce poruszają się szybciej, przenosząc wodę i ciepło do wnętrza pokrywy lodowej. To wzmaga rozpad gór lodowych do oceanu - powiedział współautor badań, prof. Ian Howat, dyrektor Byrd Polar & Climate Research Center na Uniwersytecie Stanowym Ohio w USA.

Na zjawisko to mają wpływ także m.in. cieplejsza temperatura powietrza i wyższa temperatura wód, które z kolei są spowodowane zmianami klimatycznymi.

Rozpad lodowców i podnoszenie się poziomów wód mogą zagrozić mieszkańcom wybrzeży. 123RF/PICSEL

Przewidywanie zachowania lodowca Grenlandii i jego wpływu na poziom mórz

Wyniki badania mogą pomóc w lepszym przewidywaniu przyszłego zachowania lodowca Grenlandii i jego wpływu na poziom mórz. Według aktualnych szacunków naukowców Grenlandia może przyczynić się do wzrostu poziomu morza o 30 cm do 2100 roku. Gdyby natomiast cała pokrywa lodowa Grenlandii się stopiła, wzrost poziomu wód w oceanach świata wyniósłby ok. 7 metrów.

- Projekt ArcticDEM będzie kontynuował dostarczanie wysokiej rozdzielczości modeli powierzchniowych do co najmniej 2032 roku, co pozwoli na dalsze monitorowanie lodowców na Grenlandii i w całej Arktyce - powiedział prof. Howat.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Nature Geoscience".

