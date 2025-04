Aplikacja Biedronka zaczęła wysyłać do klientów powiadomienie. Jeśli robisz zakupy, korzystając z tej aplikacji, lepiej go nie ignorować. Jeżeli nic nie zrobisz, to od 1 maja apka może zostać wyłączona. Warto już zawczasu przygotować się na tę zmianę. Sieć wzywa do aktualizacji. Co dzięki niej otrzymamy?