Moja Biedronka nie działa

Dzień jak każdy inny - część z nas ruszyła rano na szybkie, mniejsze lub większe zakupy, w dużej mierze kierując się do jednego z popularnych dyskontów. Częstym wyborem jest oczywiście Biedronka. Sklep, który niedawno rozpoczął szalenie dziwną walkę z Lidlem szczyci się swoją aplikacją, która daje klientom zniżki, atrakcyjne promocje i szereg innych korzyści. Tańsze zakupy w prosty sposób? Żal nie skorzystać - ale nie dziś, bo przytrafiła się awaria.

Awaria aplikacji Moja Biedronka, która dotknęła wielu klientów w całej Polsce. Niezależnie od wybranego sklepu czy miejsca zamieszkania, program od samego rana ma duże kłopoty z działaniem. Choć apka może zostać uruchomiona, to nie ma praktycznie żadnej użyteczności. Jej funkcje nie działają, a od strony wizualnej całość wygląda jak niezaładowany fragment kodu:

Zdjęcie Moja Biedronka nie działa. / INTERIA.PL

Moja Biedronka nie działa - pomyślało tysiące użytkowników, którzy od razu udali się do internetu w poszukiwaniu odpowiedzi na ten problem. Okazuje się, że skala awarii jest naprawdę duża. Co może być powodem takiego problemu ogromnej sieci sklepów? Teorie na ten moment są dwie, z czego jedna jest dość zabawna.

Atak hakerski na Biedronkę?

Szybko pojawiły się komentarze sugerujące, że za awarią aplikacji Moja Biedronka stoi Lidl, a konkretniej hakerzy wynajęci przez tę sieć sklepów. To oczywiście żartobliwy przytyk, który odnosi się do niedawnego konfliktu. Doskonale pamiętamy walkę na niższe ceny między Biedronką i Lidlem. Spór pomiędzy sklepami rozgrzał chyba całą Polskę, a wielu z nas otrzymywało wiadomości SMS zachęcające do korzystania z danej promocji - przy okazji szkalujące nieco konkurencję.

Inną, równie złośliwą uwagą była ta twierdząca, że na skutek rywalizacji z Lidlem sklep zapomniał zadbać o odpowiednie wsparcie dla swojej aplikacji. Problem pojawił się po najnowszej aktualizacji i najpewniej jest po prostu błędem wynikającym ze wgrania nowego oprogramowania. Oficjalne stanowisko sklepu jest takie, że trwają prace nad poradzeniem sobie z usterką.



Popularna aplikacja na zakupy

Aplikacja Moja Biedronka jest oficjalną aplikacją mobilną sieci sklepów Biedronka, jednej z największych sieci detalicznych w Polsce. Aplikacja została zaprojektowana, aby ułatwić klientom zakupy i zaoferować im dodatkowe korzyści. Główną zaletą i powodem do korzystania z programu jest dostęp do ekskluzywnych promocji. Te są możliwe do wykorzystania jedynie z aplikacją.