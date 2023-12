Biedronka od lat ma własną aplikację mobilną na telefony, ale jeśli z niej korzystacie, to zapewne zauważyliście, że jest dosyć przestarzała i nie wpisuje się w najnowsze standardy oprogramowania na smartfony. Firma o tym wiedziała i od jakiegoś czasu pracowała nad nową wersją. Teraz zaczęto ją udostępniać.

Nowa aplikacja Biedronki wprowadza ważne nowości

Najnowsza odsłona aplikacji Biedronki opatrzona jest numerkiem 2.0.0 i wprowadzono w niej istotne nowości. Przede wszystkim jest to przeprojektowany interfejs użytkownika, który został dostosowany pod kątem większych rozdzielczości ekranów. To sprawia, że z oprogramowania korzysta się wygodniej.

Reklama

Biedronka w nowej aplikacji dodała także obsługę dark mode, czyli ciemnego motywu. Użytkownicy mogą więc przełączać się pomiędzy dwoma schematami, a ponadto zadbano o automatyczny wybór. To oznacza, że wygląd dopasowuje się do ustawienia, z którego użytkownik korzysta domyślnie na własnym telefonie. Jak to mówią... lepiej późno niż wcale.

Zdjęcie Nowa aplikacja Biedronki wprowadza dark mode i listę zakupów / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Ostatnią z nowości wartych uwagi jest lista zakupów. W ten sposób klienci sklepów sieci nie będą musieli już tworzyć ich w notatniku czy podobnych aplikacjach. Stało się to możliwe z poziomu nowej sekcji, do której dostęp można uzyskać na dolnym pasku nawigacji. Trzeba przyznać, że jest to wygodne rozwiązanie i prosili o nie użytkownicy, którzy w końcu zostali wysłuchani.

Aplikacja Biedronki jest już udostępniana

Biedronka zaczęła już udostępniać nową aplikację. Pojawiła się ona w sklepie App Store dla iPhone'ów. Ponadto ma być dostępna także na urządzenia z Androidem, gdzie będzie ją można pobrać z poziomu Google Play.

Na koniec warto wspomnieć, że aplikacja w końcu staje się dostępna także dla użytkowników telefonów Huawei, które nie mają dostępu do usług Google. Oprogramowanie będzie można pobrać na urządzenia z HMS z poziomu sklepu AppGallery.

Jeśli jeszcze na własnym urządzeniu nie macie dostępu do nowej aplikacji Biedronki, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Firma wyjaśnia, że nowe oprogramowanie zostanie udostępnione na wszystkie zgodne telefony w ciągu kilku najbliższych tygodni.