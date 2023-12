Naukowcy z San Luis Gonzaga National University of Ica (Unica) w regionie Ica w południowym Peru odnaleźli aż 29 nowych geoglifów. Jak twierdzą badacze, można je datować na okres od 300 r. p.n.e. do 100 r. n.e., co z kolei odpowiada późnemu okresowi Paracas i wczesnemu okresowi Nazca.

Uważa się, że kultura Paracas była niejako prekursorem kultury Nazca. Geoglify kultury Paracas są enigmatyczne i często przedstawiają "niejednoznaczne postacie człekokształtne". Natomiast geoglify kultury Nazca przedstawiają kolibry, małpy, jaszczurki, pająki, ryby, rośliny, rekiny, a nawet orki.

W trakcie badań archeologicznych naukowcy wykorzystali drony oraz specjalistyczne oprogramowanie wykrywające kształty. Dzięki czemu udało się odkryć 10 geoglifów w dystrykcie El Ingenio, które przedstawiają koty o wymiarach do 17 m długości i 12 m szerokości. Zauważono również 8 "kocich geoglifów" w dystrykcie Changuillo o długości do 37 metrów i szerokości 13 metrów.

Pozostałe struktury przedstawiają tajemnicze antropomorficzne postacie, badacze sugerują, że mogą to być wojownicy. Warto zauważyć, że geoglify znajdują się na zboczach gór, nie zaś na równinie i wszystkie zwrócone są na południe w kierunku linii Nazca. Ma to wskazywać na szczególne znaczenie i/lub religijny związek między tymi poszczególnymi regionami.

Bendezú De la Cruz, kierownik badań, podkreślił znaczenie odkrycia, mówiąc: - Odkrycie tych nowych geoglifów w El Ingenio i Changuillo w prowincji Nazca jest ważnym odkryciem dla peruwiańskiej archeologii.

Archeolodzy zauważają również, że koty w kulturze Paracas były wodnymi bóstwami i miały związek z płodnością. "Kocie motywy" stosowano stosunkowo powszechnie w ceramice i w dekorowaniu tkanin.

Czym są geoglify?

Geoglify są strukturami/rysunkami wykonanymi przez ludzi na powierzchni ziemi. Zazwyczaj ich wielkość mieści się w przedziale od kilkunastu do kilkuset metrów. Jednakże istnieją struktury, które mają długość kilku kilometrów. Wykonywane były głównie przez starożytne ludy. Najsłynniejszymi geoglifami są struktury zlokalizowane na pustyni Nazca w Peru.

Geoglify są najczęściej tworzone poprzez ułożenie kamieni w postaci niskiego muru, czy poprzez tworzenie niewielkich rowów. Dawni budowniczowie stosowali również inne techniki, które umożliwiały odróżnienie powstałych linii od reszty gruntu.

Struktury najczęściej przedstawiają różnego rodzaju zwierzęta, m.in. ptaki, konie, owady oraz postacie, które przypominają ludzi. Ponadto istnieją kompleksy przedstawiające rośliny i wzory geometryczne. Do tej pory geoglify zostały odkryte w Peru, USA, Anglii, Izraelu, Brazylii, Chile, Boliwii, Rosji, Indiach oraz w Australii.

Istnieją także petroglify, które są wyrytymi w skale niewielkimi rysunkami i datowane są głównie na erę neolityczną. Natomiast piktogram jest rysunkiem namalowanym na skale (nie jest wyryty).