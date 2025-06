Hohenzollernowie to wielowiekowa dynastia sięgająca korzeniami XI wieku, rządząca m.in. Brandenburgiem, Prusami, Cesarstwem Niemieckim i Rumunią. Pochodzi z Hechingen w Szwabii, a swoją nazwę wywodzi od zamku Hohenzollern w Badenii-Wirtembergii, który niegdyś był jej siedzibą. Jej panowanie w krajach germańskich zakończyło się wraz z abdykacją Wilhelma II, ostatniego cesarza Niemiec i króla Prus, w 1918 roku. Od tego czasu trwają spory nad prawami do królewskich skarbów.

Georg Friedrich Prinz von Preußen, praprawnuk ostatniego cesarza Niemiec, w 2024 roku wycofał ostatni pozew i rozpoczął negocjacje, aby dojść do ugody pozasądowej. Udało się ją zawrzeć niespodziewanie szybko. Zarówno rząd federalny Niemiec, jak i kraje związkowe Berlin i Brandenburgia, zgodziły się przekazać skarby pod kuratelę dynastii. Poparcie wyraziły także Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego oraz Niemieckie Muzeum Historyczne. W ramach ugody książę pruski ma założyć Hohenzollern Art Foundation (Fundację Dziedzictwa Artystycznego Hohenzollernów), organizację non-profit, która będzie zarządzać dziełami sztuki i pozostałymi kosztownościami, wliczając w to meble i zastawę stołową.

Są twarde dowody na to, że Wilhelm II popierał nazistów oraz kandydaturę Adolfa Hitlera w wyborach prezydenckich w 1932 roku, jednak jego pragnienie, by zostać cesarzem III Rzeszy, nie zostało spełnione. Do dziś historycy debatują nad jego rolą w nazistowskich Niemczech. Wiadomo jednak, iż był on zagorzałym antydemokratą, nacjonalistą i zwolennikiem przywrócenia monarchii. Hohenzollernowie nie dostaną więc odszkodowania za utracone majątki ziemskie.