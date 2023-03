24 najdziwniejsze muzea w Polsce. Niewiele osób wie o ich istnieniu

Spis treści: 01 Muzeum Siekier w Orzechówce

02 Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy

03 Muzeum Dobranocek PRL-u w Rzeszowie

04 Muzeum Tanich Win w Szklarskiej Porębie

05 Muzeum Żaby w Żabiej Woli

06 Galeria Sztuki Socrealizmu w Kozłówce (część Muzeum Zamoyskich)

07 Muzeum Ognia w Bystrzycy Kłodzkiej

08 Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie

09 Prywatne Muzeum Diabła Polskiego w Warszawie

10 Hydropolis. Centrum Wody - Wrocław

11 Muzeum Emigracji w Gdyni

12 Muzeum Nietypowych Rowerów - Gołąb

13 Muzeum Guzików w Łowiczu

14 Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu

15 Muzeum Neonów w Warszawie

16 Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli w Złotym Stoku

17 Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach

18 Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

19 Muzeum Lotnictwa w Krakowie

20 Rogalowe Muzeum Poznania

21 Muzeum Volkswagena w Pępowie

22 Muzeum Akordeonu w Kościerzynie

23 Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie

24 Skansen pszczelarski w na ulicy Miodowej w Pszczelej Woli

Muzeum Siekier w Orzechówce

Zdjęcie Najstarszy egzemplarz w Muzeum Siekier pochodzi z 1720 roku. / 123RF/PICSEL

To imponująca prywatna kolekcja siekier pana Adolfa Kudlińskiego zmarłego w 2020 roku. Imponujące zbiory liczą ponad 2500 eksponatów, a ich zebranie zajęło ponad 20 lat. W muzeum można podziwiać siekiery kamienne, metalowe, a także oszczepy. Najstarszy egzemplarz pochodzi z 1720 roku. W budynku obok znajduje się kuźnia.

Adres: Orzechówka 16, Bodzentyn (woj. świętokrzyskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela (po uzgodnieniu telefonicznym)

Bilety: wstęp wolny

Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy

Zdjęcie W Muzeum Mydła podczas zwiedzania zrobisz też swoje własne mydło. / Albin Marciniak / East News

Muzeum Mydła w Bydgoszczy to opowieść o 5000 lat wspólnej historii ludzi i brudu. Podejście naszych przodków do higieny zmieniało się na przestrzeni wieków. Jeszcze nie tak dawno zwyczaje panujące nawet wśród elit przyprawiłyby nas o szok połączony z atakiem mdłości. Podczas zwiedzania weźmiemy też udział w warsztatach, podczas których zrobimy swoje własne mydło.

Adres: ul. Długa 13, Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek- niedziela, 10:00-18:00

Bilety: 26 zł — ulgowy, 32 zł — normalny (zalecana wcześniejsza rezerwacja)

Muzeum Dobranocek PRL-u w Rzeszowie

Zdjęcie Do lat 70. niektóre wieczorynki emitowano w Telewizji Polskiej na żywo. / East News

Unikatowe muzeum mieszczące ponad 8500 eksponatów, wśród nich oryginalne lalki i scenariusze kultowych wieczorynek nadawanych od lat 50. XX wieku w Programie I Telewizji Polskiej. Oprócz rekwizytów z bajek, które do lat 70 były często nadawane "na żywo", znajdziemy też mnóstwo przedmiotów codziennego użytku z wizerunkami Plastusia, Reksia, kota Filemona czy Bolka i Lolka.

Adres: ul. Mickiewicza 13, Rzeszów (woj.podkarpackie)

Godziny otwarcia: wtorek-piątek, 9:00-17:00; sobota-niedziela, 10:00-18:00

Bilety: 6 zł — ulgowy, 12 zł — normalny

Muzeum Tanich Win w Szklarskiej Porębie

Tę nietypową kolekcję znajdziemy w budynku Starej Chaty Walońskiej, dawnej siedziby walonów — ludzi, którzy poszukiwali cennych minerałów i kruszców. Muzeum kończy w tym roku 20 lat, na ten moment możemy podziwiać ponad 120 egzemplarzy. Butelki są pogrupowane pod kątem tematyki na etykietach, np. utrzymane w nurcie filozoficznym.

Adres: ul. Kołłątaja 12, Szklarska Poręba (woj. dolnośląskie)

Godziny otwarcia: piątek, 11:00-14:00

Bilety: wstęp wolny

Muzeum Żaby w Żabiej Woli

Zdjęcie Muzeum Żaby to ponad 3000 eksponatów związanych z tymi płazami. / Marek Bazak / East News

Trudno o bardziej odpowiednią lokalizację dla ponad 3200 eksponatów związanych z żabami. Wśród nich oprócz setek figurek z przeróżnych materiałów znajdziemy także takie ewenementy jak pierwszy polski podręcznik o żabach z 1926 roku. Muzeum Żaby otwarto w 2007 roku z inicjatywy pana Andrzeja Jendrycha w budynku Domu Kultury w Żabiej Woli.

Adres: Warszawska 27, Żabia Wola (woj. mazowieckie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Bilety: wstęp wolny





Galeria Sztuki Socrealizmu w Kozłówce (część Muzeum Zamoyskich)

Zdjęcie W parkach Pałacu Zamoyskich w Kozłówce natkniemy się na pomniki Lenina, Bieruta i Marchlewskiego. / Wojciech Strozyk/ / East News

Galeria Sztuki Socrealizmu to osobna wystawa większego kompleksu muzealnego na terenie Pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Znajdziemy tam ponad 1600 eksponatów, które przeniosą nas w czasy słusznie minionej epoki głębokiego PRLu. W zbiorach znajdziemy setki obrazów, grafik czy plakatów utrzymanych w socrealistycznym duchu. W muzeum znajdziemy też unikatowy zbiór zdemontowanych pomników komunistycznych bohaterów, np. przywieziony z Poronina pomnik Włodzimierza Iljicza Lenina, czy prawie 10-metrowego Bieruta, który wcześniej stał w centrum Lublina.

Adres: Kozłówka 1 (woj. lubelskie)

Godziny otwarcia: wtorek-piątek, 10:00-16:00

Bilety: 12 zł — ulgowy, 16 zł — normalny





Muzeum Ognia w Bystrzycy Kłodzkiej

Zdjęcie Muzeum Ognia w Bystrzycy Kłodzkiej to tysiące przedmiotów związanych z historią rozpalania ognia. / 123RF/PICSEL

Muzeum Filumenistyczne W Bystrzycy Kłodzkiej to ośrodek, który od ponad 50 lat gromadzi obiekty związane z historią niecenia ognia. W kolekcji znajdziemy prehistoryczne krzesiwa z wykopalisk archeologicznych, ale także przeróżne modele zapalniczek lontowych, gazowych czy chemicznych, zapałki i setki zapałczanych pudełek.

Adres: ul. Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka (woj. dolnośląskie)

Godziny otwarcia: wtorek-sobota (8:00-16:00), w wakacje (lipiec, sierpień) - 9:00-17:00; niedziela 10:00-15:00 (wakacje 10:00-16:00)

Bilety: 9 zł — ulgowy, 12 zł — normalny





Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie

Zdjęcie Podczas zwiedzania Muzeum Wódki możliwa jest degustacja. Wstęp tylko dla pełnoletnich. / Mateusz Grochocki / East News

Warszawskie Muzeum Wódki to unikatowy na skalę światową obiekt mieszczący się w dawnych Zakładach Rektyfikacji Centrum Praskiego Koneser. W jego zbiorach znajduje się ponad 10 000 eksponatów, które pozwalają poznać bogactwo zdobienia etykiet, ale także tajniki procesu destylacji, szczególnie destylacji wódki. Wykupując odpowiedni pakiet, można oczywiście wzbogacić wizytę o degustację.

Adres: Plac Konesera 1, Warszawa (woj. mazowieckie)

Godziny otwarcia: wtorek-czwartek, niedziela - 12:00-20:00; piątek, sobota - 12:00-21:00

Bilety: od 45 do 120 zł

Prywatne Muzeum Diabła Polskiego w Warszawie

Zdjęcie To druga największa prywatna kolekcja polskich diabłów na świecie. Na zdjęciu maska z Muzeum Etnograficznego. / Krzysztof Chojnacki / East News

Kolejna prywatna kolekcja na naszej liście to jednocześnie druga tego typu kolekcja na świecie. Zbiór wizerunków diabłów, czartów i biesów liczy ponad 2000 eksponatów polskiego pochodzenia. Pod poniższym adresem znajdziemy nie tylko diabły z gliny, szkła, żelaza, a nawet cukru, ale również archiwum podań, anegdot, przysłów czy audycji radiowych poświęconych piekielnej tematyce. Wszystkie eksponaty kolekcji od 1979 r. są wpisane do rejestru zabytków jako dobra kultury.

Adres: ul. Bukowińska 26/3, Warszawa (woj. mazowieckie)

Godziny otwarcia: otwarte po uzgodnieniu telefonicznym

Bilety: -





Hydropolis. Centrum Wody - Wrocław

Zdjęcie Hydropolis, czyli wrocławskie centrum wiedzy o wodzie. / Albin Marciniak / East News

To fascynujące wrocławskie muzeum ukazuje w pełni, na jak wiele aspektów naszego życia wpływa zwykła woda. Dzięki połączeniu historycznych eksponatów z technologią multimedialną i licznymi ekranami dotykowymi udało się stworzyć niesamowite miejsce, gdzie na własne oczy możemy zobaczyć i wywołać proces formowania się chmur czy ogromnych fal na ziemskich morzach i oceanach.

Adres: ul. Na Grobli 17, Wrocław (woj. dolnośląskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-18:00; sobota-niedziela, 10:00-20:00

Bilety: 29 zł — ulgowy, 38 zł — normalny





Muzeum Emigracji w Gdyni

Zdjęcie Największa na świecie makieta statku - MS Stefan Batory w Muzeum Emigracji w Gdyni. / Albin Marciniak / East News

Muzeum Emigracji urządzono w budynku dawnego Dworca Morskiego pod adresem Polska 1. Przez ten sam budynek w dwudziestoleciu międzywojennym przewinęły się tysiące Polaków, którzy szukali lepszego życia poza granicami kraju. Muzeum pozwala nam zanurzyć się w osobistych historiach pasażerów słynnych transatlantyków nazwanych imieniem króla Stefana Batorego. W kolekcji znajdziemy ponad 10 000 listów, fotografii, filmów, głosowych nagrań i innych pamiątek po Polakach, którzy z różnych powodów opuścili ojczyznę.

Adres: ul. Polska 1, Gdynia (woj. pomorskie)

Godziny otwarcia: wtorek, 12:00-20:00; środa-niedziela, 10:00-18:00

Bilety: 13 zł — ulgowy, 18 zł — normalny





Muzeum Nietypowych Rowerów - Gołąb

Zdjęcie Muzeum Nietypowych Rowerów mieści się zaraz obok Muzeum Pijaństwa w Gołębiu niedaleko Puław. / Krzysztof Chojnacki / East News

Muzeum Nietypowych rowerów jest dziełem przewodnika i kustosza Józefa Konstantego Majewskiego. Możemy w nim zobaczyć przeróżne modele rowerów, które przemierzały drogi (i nie tylko) od czasu powstania jednośladów. To niejedyne nietypowe muzeum w Gołębiu obok Puław. W bonusie do listy dorzucamy jeszcze jedną atrakcję — Muzeum Pijaństwa. Zainteresowania pana Józefa zmieniały się z biegiem czasu, muzeum rowerów powstało w 1987, a pijaństwa dokładnie 20 lat później — w 2007 roku.

Adres: ul. Puławska 1, Gołąb (woj. lubelskie)

Godziny otwarcia: po uzgodnieniu telefonicznym

Bilety: grupa do 4 osób - 30 zł/os.





Muzeum Guzików w Łowiczu

Zdjęcie Guziki to niemi świadkowie najważniejszych wydarzeń w historii. Pokaźną kolekcję znajdziemy w Muzeum Guzików w Łowiczu. / 123RF/PICSEL

Guziki, przedmioty tak małe i powszechne, że zwykle nie zwracamy na nie najmniejszej uwagi. A to właśnie one bywają świadkami epokowych zdarzeń. W Muzeum Guzików w Łowiczu możemy np. obejrzeć guzik, w którym Wojciech Jaruzelski ogłaszał wprowadzenie stanu wojennego. Znajdziemy też guziki noblistów, aktorów, przywódców duchowych, sportowców i polityków z całego świata.

Adres: Stary Rynek 10, Łowicz (woj. łódzkie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 9:00-18:00, sobota-niedziela, 9:00-15:00

Bilety: 9 zł — ulgowy, 12 zł — normalny

Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu

Zdjęcie Muzeum Kargula i Pawlaka znajduje się w Lubomierzu, tam gdzie kręcono większość scen kultowej trylogii. / Piotr Kamionka / East News

Muzeum kultowej trylogii Sylwestra Chęcińskiego znajduje się w XVI- wiecznym budynku, który sam w sobie jest ciekawą atrakcją. Co dopiero kiedy w środku znajduje się m.in. pierwsza kopia filmu "Sami Swoi", z której odtwarzano go podczas prapremiery w 1967 roku. W muzeum znajdziemy też kawałek oryginalnego płota, przy którym Kargul z Pawlakiem darli koty, czy choćby "granat do świątecznego ubrania".

Adres: ul. Wacława Kowalskiego 1, Lubomierz (woj, dolnośląskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela 10:00-16:00

Bilety: 10 zł — ulgowy, 15 zł — normalny





Muzeum Neonów w Warszawie

Zdjęcie Muzeum Neonów na warszawskiej Pradze dokumentuje i konserwuje polską reklamę świetlną od jej najwcześniejszych czasów. / Arkadiusz Ziolek / East News

Muzeum Neonów to prywatna galeria, która dokumentuję losy świetlnej formy reklamy w Polsce po II wojnie światowej. W muzeum znajdziemy historyczne neony z całej Polski, które przypominają o miejscach, które żyją już tylko w pamięci dawnych gości np. restauracji Ambasador czy Szanghaj. W 2020 brytyjski dziennik "The Guardian" umieścił Muzeum Neonów na liście 12 najciekawszych muzeów miejskich w Europie.

Adres: ul. Mińska 25, Warszawa (woj. mazowieckie)

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa-sobota - 12:00-18:00; niedziela - 11:00-17:00

Bilety: 13 zł — ulgowy, 16 zł — normalny





Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli w Złotym Stoku

Zdjęcie Każdy darczyńca muzeum może zwiedzić kompleks kopalni bezpłatnie. / Piotr Kamionka / East News

To muzeum jest w istocie zbiorem przeróżnych tabliczek i tablic, w większości z PRLu, które na każdym kroku przypominały ludziom pracy o obowiązkach czy zasadach bezpieczeństwo. Wśród potężnej kolekcji możemy znaleźć oryginalne tabliczki informujące o "zakazie sikania do zlewu" i przypominające, by "po skończonej pracy założyć majtki". Każdy, kto posiada takie tablice i przekaże je placówce w dawnej kopalni złota, zwiedzi za darmo cały kompleks górniczy. Do samego Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli dotrzemy... zjeżdżalnią.

Adres: ul. Złota 7, Złoty Stok (woj. dolnośląskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela, 9:00-16:00

Bilety: 36 zł — ulgowy, 44 zł — normalny (zwiedzanie całej kopalni)





Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach

Zdjęcie Park Miniatur to ponad 140 istniejących i dawno zburzonych cerkwi dawnych terenów Łemków i Bojków. / MONKPRESS / East News

Centrum Kultury Ekumenicznej Caritas w Myczkowcach nie brzmi jak synonim dobrej zabawy, jednak kunszt twórców miniaturowych cerkwi wprawia w prawdziwy podziw. Na terenie spokojnego ogrodu znajdziemy 140 makiet dawnych świątyń z dzisiejszej Małopolski, Karpat i terenów zachodniej Ukrainy, które zamieszkiwali Bojkowie i Łemkowie — kultury łączące katolicki zachód i prawosławny wschód. Obok parku z miniaturami znajdziemy też ogród biblijny z gatunkami kwiatów, krzewów i drzew wymienionych w Piśmie Świętym.

Adres: Myczkowce 10A (woj. podkarpackie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-sobota, 9:00-17:00; niedziela, 10:30-18:00

Bilety: 5 zł — ulgowy, 10 zł — normalny





Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

Zdjęcie Architektura kaplicy zamkowej w Lublinie jest unikatowa na skalę światową. / Marek Bazak / East News

Stojąca na Wzgórzu Zamkowym Kaplica Trójcy Świętej jest unikatowym przykładem zespolenia gotyckiej architektury z rusko-bizantyjskimi freskami. To jedyne miejsce na świecie, które łączy te dwa style. Kaplica znajduje się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego i jest połączona z głównym budynkiem muzeum, gdzie możemy podziwiać obraz Jana Matejki - "Unię Lubelską", ale również poznać historię więzienia na Zamku, z którego podczas wojny chętnie korzystali zarówno hitlerowcy jak i zbrodniarze z Armii Czerwonej.

Adres: ul.Zamkowa 9, Lublin (woj. lubelskie)

Godziny otwarcia: niedziela-czwartek, 9:00-17:00, piątek, sobota - 9:00-19:00

Bilety: 10 zł — ulgowy, 15 zł — normalny





Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Zdjęcie Na zdjęciu odrestaurowany szybowiec Salamandra z 1955 roku. / M.Lasyk / East News

Jeżeli spodziewasz się wizyty biznesmenów z Wybrzeża, którzy będą chcieli odwiedzić muzeum lotnictwa, najlepiej umów się z nimi w Krakowie. To tam na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny z 1912 roku powstało Muzeum Lotnictwa Polskiego, w którym możemy podziwiać ponad 200 różnych statków powietrznych. Wśród eksponatów znajdziemy samoloty z obu wojen światowych, np. AEG Wagner Eule, jedną z pierwszych konstrukcji lotniczych w historii (i jedyny zachowany egzemplarz, powstały tylko 2 prototypy). Oprócz samolotów możemy też zobaczyć dziesiątki śmigłowców, szybowców, systemów rakietowych, a nawet gondolę silnikową niemieckiego zeppelina z przełomu XIX i XX wieku.

Adres: ul. Jana Pawła II 39, Kraków (woj. małopolskie)

Godziny otwarcia: wtorek-niedziela, 9:00-17:00

Bilety: 7 zł — ulgowy, 15 zł — normalny





Rogalowe Muzeum Poznania

Zdjęcie W Rogalowym Muzeum Poznania możesz uzyskać Certyfikat Rogalowego Czeladnika. / Jakub Walczak / East News

Muzeum Rogala to historia 150 lat wypieku tradycyjnych rogali świętomarcińskich, ale także kultury i historii miasta Poznań. W muzeum mamy do wyboru dwa programy: rogalowy — który skupia się na procesie powstawania słynnych na cały kraj rogali, oraz rogalowo-koziołkowy, gdzie oprócz zwiedzania mamy też okazję obejrzeć walkę Koziołków Poznańskich, które raz dziennie, o 12:00, trykają na wieży Ratusza.

Adres: Klasztorna 23, Poznań (woj. wielkopolskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, niedziela - 11:00-15:30; sobota - 11:00-17:00

Bilety: 28 zł — ulgowy, 31 zł — normalny





Muzeum Volkswagena w Pępowie

Zdjęcie W Muzeum Volkswagena znajdziemy ponad 50 modeli aut tego producenta. / ZOFIA BAZAK / East News

Muzeum w Pępowie to obowiązkowy adres dla każdego fana motoryzacji, szczególnie tej zza Odry. W prywatnej kolekcji pasjonatom udało się zgromadzić ponad 50 historycznych modeli Volkswagena, m.in. kultowe Garbusy i Ogórki. Oprócz pełnowymiarowych aut będziemy też mili okazję obejrzeć ponad 1000 modeli w skali od 1:64 do 1:18. Istnieje też możliwość wynajęcia i przejażdżki oryginalnym Garbusem.

Adres: Armii Krajowej 50, Pępowo (woj.pomorskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek, 12:00-16:00; sobota, 9:00-17:00; niedziela, 11:00-17:00

Bilety: 15 zł — ulgowy, 20 zł — normalny





Muzeum Akordeonu w Kościerzynie

Zdjęcie Wiele akordeonów w muzeum ma ponad 100 lat. / Wojciech Stróżyk / East News

Muzeum Akordeonu to projekt, który w zamierzeniu miał być tylko małą kolekcją zdobiącą prywatne mieszkanie. Z upływem lat kolekcja rozrosła się do ponad 300 egzemplarzy, a jej trzon stanowią instrumenty pana Pawła Nowaka. Wśród akordeonów znajdziemy te produkcji niemieckiej czy włoskiej, ale także eksponaty z Rosji i odległych Chin. Nie brakuje też egzemplarzy, które powstały w naszym kraju.

Adres: Rynek 9, Kościerzyna (woj. pomorskie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek, 8:00-16:00

Bilety: 13 zł — ulgowy, 17 zł -normalny





Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie

Muzeum Domków dla Lalek mieści kilkanaście tysięcy elementów i ponad 150 domków, najstarsze wywoływały uśmiech na twarzach dzieci już ponad 200 lat temu. Oprócz domków znajdziemy tu także modele szpitali, szkół, sklepów i zakładów fryzjerskich, a także całą oddzielną wystawę zabawek sakralnych. Oprócz makiet w muzeum znajduje się także potężna kolekcja dawnych gier i zabaw.

Adres: Podwale 15, Warszawa (woj. mazowieckie)

Godziny otwarcia: poniedziałek-niedziela, 11:00-19:00

Bilety: 18 zł — ulgowy, 28 zł — normalny





Skansen pszczelarski w na ulicy Miodowej w Pszczelej Woli

Zdjęcie Najstarszy eksponat w skansenie pszczelarstwa pochodzi z XVII wieku. / ZOFIA BAZAK / East News

Chyba w całym kraju nie ma lepszego adresu dla tego typu muzeum. Szczególnie gdy dodamy, że tuż obok znajduje się jedyna szkoła pszczelarska na świecie! Skansen to przede wszystkim ule, które stoją na terenach parku pałacowego. Najstarszy eksponat pochodzi z XVII wieku, a wiele uli pamięta przynajmniej trzy ostatnie stulecia.

Adres: Miodowa 2, Pszczela Wola (woj. lubelskie)

Godziny otwarcia: październik-marzec, codziennie 9:00-17:00; kwiecień-wrzesień, codziennie 9:00-19:00

Bilety: wstęp wolny

