To pierwszy raz w historii, gdy na Ziemię udało się sprowadzić próbki pochodzące z niewidocznej strony Księżyca. Do tej pory wszystkie z misji ludzkości związane z regolitem ze Srebrnego Globu, który trafił na naszą planetę, polegały na pozyskaniu materiału z obszarów, które są widoczne z naszej perspektywy. Były to m.in. przedsięwzięcia zrealizowane w ramach programu Apollo czy chińskie Chang'e 5.

Misja Chang'e 6 to ogromny sukces Chin

Chang'e 6 to misja, która trwała tylko kilka tygodni. Do startu doszło na początku maja. Późniejszy etap przebiegł w dosyć ekspresowym tempie. Od momentu wylądowania w basenie Apollo na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca do wysłania pobranego materiału na orbitę Srebrnego Globu, upłynęły tylko dwa dni!

Potem przyszedł czas na przygotowanie kapsuły z pobranym regolitem do powrotu na Ziemię. Skrócony przebieg całej misji możecie prześledzić na poniższej animacji.

Wideo youtube

Jest to już kolejny sukces Chińczyków związany z eksploracją Srebrnego Globu i nie dziwi, że Państwo Środka już planuje kolejne misje, których celem jest Księżyc. Są to Chang'e 7 i 8, który mają pozwolić na lepsze zbadanie okolicy południowego bieguna naszego satelity.

Chiny biorą również pod uwagę misję załogową, w której na Księżyc polecą tajkonauci. Z czasem na Srebrnym Globie może powstać stacja badawcza, ale nie nastąpi to wcześniej niż w przyszłej dekadzie.