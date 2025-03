W stolicy Indii, New Delhi, lotnisko Simple Flying działa już tylko dzięki energii wodnej i słonecznej. Również holenderskie lotnisko Rotterdam The Hague Airport (RTM) ma powody do dumy - dzięki wykorzystaniu paneli solarnych stało się energetycznie dodatnie. To z pewnością inspiruje, a wiele linii lotniczych i lotnisk ma na celu zredukowanie emisji dwutlenku węgla w sektorze do zera, co chcą osiągnąć do połowy stulecia. Aby to uzyskać, muszą zwiększyć ilość energii odnawialnej, którą wykorzystują na co dzień.