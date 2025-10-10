Spis treści: Dlaczego UE wprowadza nowy system? Będzie szybciej i bezpieczniej Nowy system będzie obowiązywać osoby spoza UE. Jak będzie działał? Kiedy zostaną wprowadzone zmiany? Gdzie będą odbywać się kontrole?

Nadchodzą zmiany na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Będą one dotyczyć wszystkich obywateli państw spoza UE z wyjątkiem Irlandii, Cypru, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Czego można się spodziewać?

Dlaczego UE wprowadza nowy system? Będzie szybciej i bezpieczniej

Elektroniczny system weryfikacji danych EES to nowa technologia, dzięki której podróżni spoza UE nie będą musieli liczyć się z długimi kolejkami na granicy związanymi z ręcznym stemplowaniem paszportów. Nowy system będzie wykorzystywał cyfrowe rejestry, które łączą dokument podróży z tożsamością danej osoby za pomocą danych biometrycznych.

Modernizacja zarządzania granicami zewnętrznymi ma pomóc UE w zwalczaniu oszustw dotyczących tożsamości, zapobieganiu nielegalnej imigracji, a także pozwolić na szybsze identyfikowanie osób, które przekraczają dozwolone okresy pobytu w krajach UE. Obecnie podróżni wjeżdżający do Unii bez wizy mogą przebywać na jej terytorium maksymalnie 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Nowy system będzie obowiązywać osoby spoza UE. Jak będzie działał?

Po pierwszym przybyciu do strefy Schengen każdy podróżny będzie musiał zeskanować swój paszport, zarejestrować odciski palców oraz poddać się skanowi twarzy. W momencie wyjazdu dane osoby będą sprawdzane w bazie danych EES, aby potwierdzić ich zgodność z obowiązującymi przepisami, które dotyczą limitów czasu pobytu oraz zarejestrowania wyjazdu. Podczas kolejnych wizyt w krajach Unii Europejskiej od podróżnych wymagana będzie już jedynie biometryczna weryfikacja twarzy.

W przypadku dzieci poniżej 12. roku życia konieczne będzie jedynie wykonanie zdjęcia.

System EES będzie bezpłatny, dlatego podróżni nie muszą obawiać się dodatkowych kosztów związanych z wjazdem do UE.

Kiedy zostaną wprowadzone zmiany? Gdzie będą odbywać się kontrole?

Unia Europejska zapewnia, że zmiany będą wprowadzane stopniowo i nie spowodują poważnych zakłóceń, które mogłyby prowadzić do opóźnień na granicy. Jeśli czas przetwarzania danych przez system okaże się zbyt długi, funkcjonariusze straży granicznej będą mogli zawiesić kontrole na krótki okres.

Od 12 października ruszą kontrole EES, które będą obejmować wyłącznie ruch towarowy oraz autokarowy w porcie Dover i w terminalu Eurotunnel w Folkestone.

Z kolei w listopadzie mają ruszyć kontrole pojazdów osobowych. Początkowo będą się odbywać tylko w Dover, ale do końca roku mają także objąć Eurotunnel.

Ostatecznie kontrole w ramach systemu EES będą obowiązywać podróżnych po przybyciu do portów, na dworce kolejowe, międzynarodowe lotniska oraz przejścia graniczne znajdujące się w strefie Schengen. Pełne wdrożenie nastąpi do 10 kwietnia 2026 roku.

Źródło: reuters.com

