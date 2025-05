Monumentalne budowle to nie tylko architektura - to wyraz złożonych rytuałów i duchowości

Pozostaje więc jedno pytanie, dlaczego pomimo swojego zaawansowania kultura Tas Tepeler przetrwała tylko ok. 1500 lat, po czym całkowicie zniknęła. Nie pozostawiła po sobie bezpośrednich kontynuatorów, a monumentalna architektura nie pojawiła się ponownie aż do ok. 3500 lat później, kiedy to zaczęła powstawać w Mezopotamii.