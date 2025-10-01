Świetne nowości w WhatsApp, które już teraz musisz wypróbować

Spis treści: Live Photos i Motion Photos. Teraz wyślesz zdjęcia w ruchu przez WhatsApp Więcej motywów i funkcji opartych na Meta AI w WhatsApp Łatwiejsze wyszukiwanie grup i skanowanie dokumentów w WhatsApp

Live Photos i Motion Photos. Teraz wyślesz zdjęcia w ruchu przez WhatsApp

Meta dodała obsługę Live Photos (iOS) i Motion Photos (Android) w WhatsAppie. Podczas wysyłania lub odbierania Live Photo zobaczysz jego animację przez ułamek sekundy - podobnie jak podczas scrollowania albumu ze zdjęciami na iOS. Ruchome zdjęcia z iOS mają symbol Live Photo w lewym górnym rogu. Po stuknięciu odtwarzają również dźwięk.

Live Photos i Motion Photos to specjalne funkcje aparatu na iPhone'ach i telefonach z Androidem, które obok tradycyjnego zdjęcia rejestrują 3-sekundowy klip wideo z dźwiękiem (1,5 sekundy przed i po wykonaniu zdjęcia). W przypadku formatu iOS są to pliki HEIC i MOV albo HEIF z osadzonym klipem. Android tworzy zaś połączenie JPG/HEIC/AVIF z klipem we wspólnym pliku Motion Photo Format. Zdjęcia w ruchu mogą mieć różne formaty w zależności od producenta i nie wszystkie aplikacje je rozpoznają. WhatsApp już to robi.

Więcej motywów i funkcji opartych na Meta AI w WhatsApp

Do aplikacji dołączają nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji Meta AI. Pierwsza z nich to nowe motywy czatu. Możliwość zmiany motywu na czacie pojawiła się już wcześniej w 2025 roku, a teraz można wykorzystać AI do tworzenia własnych, niestandardowych kompozycji.

Meta AI pozwala też tworzyć unikalne tła dla połączeń wideo. Możesz poprosić sztuczną inteligencję o umieszczenie cię w twojej ulubionej scenerii albo wypróbować coś nowego. WhatsApp pozwala też dodać tła AI podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo bezpośrednio na czatach.

Łatwiejsze wyszukiwanie grup i skanowanie dokumentów w WhatsApp

Na oficjalnej liście zmian pojawiły się też nowości związane z naklejkami, wyszukiwaniem i skanowaniem dokumentów. Użytkownicy otrzymali nowe paczki naklejek do pobrania (Fearless Bird, Vacation), dzięki którym można w ciekawy sposób wyrazić się bez używania słów. Ponadto użytkownicy Androida mogą teraz skanować, przycinać i wysyłać dokumenty bezpośrednio w WhatsAppie na Androidzie. Wcześniej ta funkcja była dostępna tylko na iOS.

WhatsApp ułatwia teraz wyszukiwanie grup. Czasem trudno jest nam zapamiętać nazwę czatu grupowego, bo jej autorów często ponosi fantazja. To już jednak nie przeszkoda. Wystarczy, że w zakładce "Czaty" wyszukasz kogoś znajomego, kto należy do grupy, a wyświetlą się wszystkie grupy, do których wspólnie należycie.

