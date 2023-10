WhatsApp otrzymuje zmiany w interfejsie użytkownika. Kto je widzi?

WhatsApp to aplikacja, z której korzystają setki milionów osób na całym świecie. Niestety Meta w ostatnim czasie nieco zapomniała się w kwestii interfejsu użytkownika komunikatora. Teraz to nadrabia i udostępniła do testów zmodyfikowane UI.

Zmiany z WhatsApp w interfejsie użytkownika

Wspomniane zmiany obejmują różne elementy interfejsu użytkownika WhatsApp. Są to pasek nawigacji, pływający przycisk akcji czy schematy kolorów. Zmiany pojawiają się w aplikacji na urządzenia z Androidem, gdzie wygląd komunikatora nie był odświeżany od dawna. Mimo że Google zachęca deweloperów do stosowania się do zaleceń i norm z języka projektowania Material Design 3.

Meta uaktualniła wybrane elementy interfejsu WhatsApp na smartfony z systemem Android właśnie w zgodzie z wytycznymi Google z Material Design 3. Zmiany widoczne są w obu trybach wizualnych aplikacji, czyli jasnym i ciemnym motywie. Można je zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych, które udostępnił serwis źródłowy WABetaInfo. Najbardziej w oczy rzuca się wyrównany pasek w dolnej części okna komunikatora.

Zdjęcie Zmiany wizualne w interfejsie WhatsApp / WABetaInfo / materiał zewnętrzny

Niestety wspomniane zmiany widoczne są u bardzo nielicznych użytkowników komunikatora WhatsApp. Najpierw dostrzeżono je w poglądowej wersji aplikacji na Androida w wydaniu beta z numerkiem 2.23.20.10. Wraz z aktualizacją do 2.23.21.12 rozszerzono dostępność, ale nadal o nielicznych testerów. Z czasem pewnie zobaczy je więcej osób korzystających z kanału beta, ale to zależy od firmy Meta, która na razie dostęp do nowego wyglądu interfejsu zdaje się dawać po stronie własnych serwerów. U wszystkich użytkowników pojawi się on dopiero za jakiś czas.

Komunikator dostał nowe funkcje

Warto dodać, że zmiany wizualne to nowość, którą wszyscy użytkownicy WhatsApp dopiero dostaną z czasem. Niemniej już teraz można korzystać z nowych funkcji, które Meta zaczęła wdrażać kilka tygodni temu. Mowa o wsparciu dla zdjęć i wideo w jakości HD, co było bardzo wyczekiwane. Następnie mamy nowe opcje dla czatów grupowych oraz odświeżony pasek odpowiedzi.

WhatsApp dostanie w niedługim czasie kolejne nowości. Meta zapowiedziała je w trakcie ostatniej konferencji z cyklu Connect, gdzie pokazano światu także nowe produkty sprzętowe. Wśród nich znalazły się inteligentne okulary przygotowane we współpracy z Ray-Banem oraz gogle VR Quest 3.