Projekt nosi nazwę Hatai i powstaje w historycznej dzielnicy Silom, na miejscu legendarnego hotelu Narai. Nowy kompleks zajmie powierzchnię 1,5 tys. mkw i pomieści dwa hotele: luksusowy Six Senses oraz nowy Narai Hotel. Razem ponad 300 pokoi. Jednak to nie liczby przyciągają uwagę, lecz forma i filozofia stojąca za budynkami.

Wieżowce mają zaokrąglone, miękkie kształty i składają się niejako z "lampionów" ustawianych jeden na drugim o różnej wielkości. Dzięki temu ich sylwetka będzie wyróżniać się na tle ostrych konturów nowoczesnego Bangkoku. Co ważne, będą świecić nocą, niczym unoszące się w powietrzu światła Loy Krathong.

- Zaprojektowaliśmy serię lampionów ustawionych jeden na drugim, tworzących razem znacznie łagodniejszy zarys w panoramie miasta - mówi Thomas Heatherwick, założyciel studia. - Mamy też okazję stworzyć istotną przestrzeń publiczną, z ochroną przed deszczem, zielenią i wodą. Wszystko po to, by ożywić życie na poziomie ulicy i zachęcić do odkrywania.