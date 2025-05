Polacy kochają tanie loty. Jak kupić bilety jeszcze taniej?

Dzięki tanim liniom lotniczym, które umożliwiają podróżowanie do różnych części świata niskim kosztem, coraz więcej osób korzysta ze sposobów, by latać po świecie bez rujnowania portfela. "Tanie loty" czy "tanie bilety lotnicze" to hasła, które królują w wyszukiwaniach, a strony stworzone po to, by działać jak porównywarki i wyszukiwarki tanich lotów biją rekordy popularności.

Niewielu podróżników ogranicza się dziś do przeglądania ofert biletów jednej linii lotniczej, takiej jak Ryanair czy Wizz Air. Zamiast tego coraz częściej korzystamy właśnie z rozbudowanych platform, które pozwalają porównać bilety lotnicze w różnych terminach i kierunkach - często z niesamowicie korzystnym rezultatem. Jak najlepiej szukać tanich lotów? Polka, która zawodowo pracowała przy ustalaniu cen w liniach lotniczych, zdradza, co naprawdę działa, a jakie metody to tylko internetowe mity.

Jak znaleźć tanie bilety lotnicze? Wyszukiwarka lotów i różne metody

Internet pełen jest poradników, teorii i trików na to, jak znaleźć naprawdę tanie bilety lotnicze. Jedni przeszukują strony linii w trybie incognito, inni uruchamiają VPN. Ludzie polują na okazje o północy, albo starają się w jakiś inny sposób oszukać system, czy to linii, czy porównywarek biletów. Każdy ma swoje metody - mniej lub bardziej skuteczne. Tymczasem Polka o pseudonimie Mary, która zawodowo zajmowała się ustalaniem cen w liniach lotniczych, prowadzi na TikToku konto edukacyjne comeonmariah, na którym wyjaśnia, jakie metody są warte zachodu i podpowiada, jak latać za ułamek ceny - i to luksusowo.

Mary w serii filmów zatytułowanych "Mity o tanich biletach" wyjaśnia, że niektóre powszechnie uznawane za sprawdzone metody to... bzdury. "Tanie bilety są tylko w piątki, środy, czwartki, czy jakikolwiek inny dzień tygodnia. Nie, to zupełnie tak nie działa. Nasze systemy pricingowe nie miały możliwości wykrycia, że dzisiaj jest konkretny dzień tygodnia i dostosowania do tego ceny", zaznacza autorka. Dodaje przy tym, że jednak prawdą jest, iż stosowane są tzw. dynamiczne ceny i kiedy więcej osób wchodzi kupić bilety w tym samym czasie, to koszt wzrasta. Kiedy zaś popyt jest niższy - koszt biletu maleje.

Rozwiń

Znajdź tanie loty i bilety lotnicze. Co z tym trybem incognito i VPN?

Mary odniosła się do popularnego przekonania na temat wyszukiwania tanich lotów w trybie incognito. "Tryb incognito nic nie daje", stwierdza, zaznaczają, że systemy pricingowe nie wychwytują różnic, niezależnie od sposobu wejścia na stronę. Autorka podała, że mogło się zdarzyć kupienie biletu z trybu incognito taniej, ale to przypadek, związany z innymi faktorami, np. wykryciem mniejszego popytu i obniżeniu cen w podobnym czasie, co wejście z trybu prywatnego. Autorka zaznacza też, że przy ustalaniu cen biletów "dużo bardziej interesowało nas ile osób przeszło do koszyka i przeklikało całą stronę, a ile po prostu wyświetliło dany bilet".

Mary poruszyła też temat korzystania z VPN. Podpowiada, że "samo włączenie VPN nic nie da, oznacza to tylko, że przelogujesz się na serwer innego kraju i stamtąd wejdziesz na naszą stronę i ceny będą praktycznie takie same", zaznacza. "Tutaj wchodzi mój trik. [...] Chodzi o sposób na wyszukiwarki cenowe, ale zarejestrowane w innych krajach niż Polska. Na przykład w Norwegii lub Szwecji, czyli takie, których strony kończą się na .no albo .se". Mary podkreśla, że z jej doświadczenia to właśnie te dwa konkretne kraje zwykle mają najlepsze oferty.Autorka poleca tu Momondo lub Skyscanner z końcówkami .no lub .se. "Te porównywarki cenowe potrafią znaleźć bilety nawet do 20. czy 30. proc. taniej w porównaniu z polskimi wyszukiwarkami".

Rozwiń

- Linie lotnicze często wrzucają tańsze bilety na zagraniczne rynki, żeby przyciągnąć klientów z innych krajów. Pośrednicy mogą wtedy: Sprzedać bilet nawet na stracie - i wycenić bagaż i siedzenie na horrendalne kwoty - dlatego dodatki zawsze kupuj bezpośrednio. Kupić bilety na promocji i odsprzedać je dalej. Dostać specjalną zniżkę od linii. Kupić bilety ze stocku innych linii lotniczych Efekt? Lot z Warszawy do Madrytu przez norweskiego pośrednika może być nawet kilkaset złotych tańszy niż na stronie przewoźnika!, podaje autorka.

Za 300 zł w obie strony. Tanie loty w ciepłe kraje na przełomie listopada i grudnia Polsat Polsat