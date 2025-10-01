Drony zniszczyły cztery najpotężniejsze haubice Koreańczyków

Operację ataków na koreańskie haubice przeprowadził 412. Pułk Nemesis, jedna z największych jednostek Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Na nagraniach widać uderzenie w łącznie cztery haubice samobieżne M1989 Koksan.

Konstrukcje te pochodzą z Korei Północnej, która obecnie jest największym zagranicznym dostarczycielem uzbrojenia dla prowadzącej inwazję Rosji. Jeszcze w maju wyciekły informacje, że Rosjanie sformowali całą brygadę, złożoną tylko z północnokoreańskiej artylerii.

Ukraińcy dokonali zniszczenia tak pokaźnej liczby haubic Koksan w regionie Ługańska. Do ataków wykorzystano drony FPV z podczepianymi ładunkami wybuchowymi. Uszkodzenia objęły zarówno lufę, jak i komorę zamkową, co może uniemożliwić naprawę.

Koreańska artyleria w rękach Rosjan

Pierwsze informacje o północnokoreańskich haubicach Koksan w rękach Rosjan pojawiły się w listopadzie 2024 roku. Wtedy zaobserwowano pierwsze transporty kolejowe tej artylerii, które według źródeł białego wywiadu miały trafić do jednostek walczących w Ukrainie. W styczniu 2025 szef wywiadu wojskowego Ukrainy wskazywał, że Rosja miała otrzymać od Korei Północnej już do 120 Koksanów i w 2025 ma otrzyma kolejnych 120.

Według niektórych analityków konfliktu w Ukrainie, dostawy Koksanów do jednostek rosyjskich pokazuje ich duże problemy. Jarosław Wolski wskazywał już w listopadzie 2024 roku, że pobieranie przez Rosjan artylerii z Korei Północnej pokazuje, że kończą się im zapasy własnej artylerii i muszą uciekać się do pozyskiwania "egzotycznych" haubic z innego kraju. Faktem jest jednak, że kolejne dostawy zapełniają luki w rosyjskim sprzęcie, utrzymując siłę ognia.

Haubice M1989 podczas parady wojskowej z okazji 100. rocznicy urodzin Kim Il-Sunga w Pjongjangu PEDRO UGARTE AFP

M1989 Koksan to działo mające zniszczyć Seul

M1989 Koksan to artyleria samobieżna, która swoją nazwę wzięła od tego, że po raz pierwszy została zaprezentowana publicznie na paradzie wojskowej w mieście Koksan w 1989 roku. W samej Korei Północnej nazywana jest "Działem Dżucze". Stanowi ulepszoną wersję armatohaubicy M1978.

Koksan wykorzystuje armatę dość nietypowego kalibru 170 mm, gdy standardowa artyleria "wschodniego" standardu ma kaliber 152 mm. Jej donośność wynosi 40-50, a przy zastosowaniu pocisków z napędem rakietowym - 60 kilometrów. To jeden z najdalej strzelających lufowych systemów artyleryjskich na świecie. Został opracowany specjalnie do ostrzeliwania Seulu z koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Sama armata wraz z mechanizmem działa została usadowiona na kadłubie czołgu Type 59. Całość waży około 40 ton.

