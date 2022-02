Galaktyka Alkyoneus jest oddalona od nas o ok. 3 mld lat świetlnych i rozciąga się na długość prawie 5 megaparseków. Nazwa pochodzi od jednego z gigantów w mitologii greckiej, syna Uranosa i Gai.

Alkyoneus to przykład radiogalaktyki, która składa się z galaktyki macierzystej (czyli gromady gwiazd krążących wokół jądra galaktyki z supermasywną czarną dziurą) oraz gigantycznych dżetów, które są uwalniane z centrum. Oddziałują one z ośrodkiem międzygalaktycznym, działając jak synchrotron przyspieszający elektrony.



Nie cała materia w dysku akrecyjnym wirującym w kierunku aktywnej supermasywnej czarnej dziury nieuchronnie kończy poza horyzontem zdarzeń. Niewielka część zostaje skierowana z wewnętrznego obszaru w kierunku biegunów, gdzie jest wystrzeliwana w przestrzeń kosmiczną w postaci dżetów zjonizowanej plazmy. Mogą one pokonywać ogromne odległości, zanim przeobrażą się w gigantyczne loby emitujące promieniowanie radiowe.



Radiogalaktyka Alkyoneus została namierzona dzięki interferometr LOw Frequency ARray (LOFAR), składający się z ok. 20 000 anten radiowych, rozmieszczonych w 52 miejscach w całej Europie.



"Odkryliśmy największą znaną w projekcji strukturę wytworzoną przez pojedynczą galaktykę - gigantyczną radiogalaktykę o przewidywanej długości właściwej równej 4,99 ± 0,04 megaparseków. Prawdziwa długość właściwa wynosi co najmniej 5,04 ± 0,05 megaparseków" - czytamy w opublikowanych badaniach.



Naukowcy odkryli, że Alkyoneus to całkiem "normalna" galaktyka eliptyczna, ukryta w kosmicznym włóknie, o masie ok. 240 mld razy większej od masy Słońca. W centrum galaktyki znajduje się supermasywna czarna dziura o masie ok. 400 mln razy większej od masy Słońca.



"Poza geometrią, Alkyoneus i jego gospodarz są podejrzanie zwyczajne: całkowita gęstość jasności w niskiej częstotliwości, masa gwiazdowa i masa supermasywnej czarnej dziury są niższe, ale podobne do tych, które występują w olbrzymich radiogalaktykach" - czytamy.



Niewykluczone, że galaktyka Alkyoneus znajduje się w regionie przestrzeni o niższej gęstości od przeciętnej, co może umożliwiać jej badanie.