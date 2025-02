To największa struktura we Wszechświecie. Ma ponad 1 mld lat świetlnych

Duże obiekty i duże liczby to w astronomii nic niezwykłego, naukowcy mają z nimi do czynienia na co dzień. W końcu zajmują się oni planetami, gwiazdami, galaktykami i innymi zapierającymi dech strukturami. Ale ta, którą odkryto, wprawia w zdumienie nawet astronomów. To największa struktura we Wszechświecie. Jej wielkość i masa stanowią duże wyzwanie dla ekspertów, wpływają na wyniki obserwacji przestrzeni kosmicznej i łamią ustalone wcześniej modele.