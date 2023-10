Cena Apple TV idzie w górę! Podwyżki dla wszystkich

O podwyżce cen Apple TV+ poinformowano na razie jedynie w kontekście rynku Stanów Zjednoczonych (stąd ceny w dolarach), jednak nie ulega wątpliwości, że również w Polsce zapłacimy więcej. Obecnie cena Apple TV+ w Polsce to 34,99 zł. Możliwe, że po wprowadzeniu nowego cennika zapłacimy ok. 42,99 zł. Tak przynajmniej sugerują nam kwoty podwyżek przedstawione w dolarach.

Podwyżki w Apple - cen, nie pensji

Podwyżka cen Apple TV+ to nie jedyny zwiększony koszt, jaki poniosą użytkownicy usług firmy. Ta ma w swoim portfolio jeszcze kilka innych produktów cyfrowych, które również zdrożeją. Mowa o Apple News+ i Apple Arcade. W przypadku platformy newsowej cena wzrosła do 12,99 USD na miesiąc (przed podwyżką było 9,99 USD).

Jeżeli lubicie gry Arcade, to też zapłacicie więcej. Dotychczasowa cena wynosiła 4,99 USD na miesiąc, a po podwyżce wzrosła do 6,99 USD. To podwyżki mocno zauważalne, choć z pewnością nie zniechęcą zbyt wielu użytkowników. Zresztą, trend podwyżek obserwowany jest wszędzie. Ciekawie, kiedy cena Spotify wzrośnie, bo w Polsce nadal wynosi 19,99 zł.

Pakiet Apple One też w górę

Korzystanie z kilku usług Apple było możliwe taniej, dzięki specjalnemu pakietowi Apple One. Było, choć nadal będzie możliwe - ale teraz za większą cenę. To wynika oczywiście z podwyżek cen wszystkich składowych elementów. Jak przedstawiają się ceny Apple One z rozbiciem na poszczególne pakiety?

Apple One dla 1 osoby - 19,95 USD (było 16,95 USD)

- 19,95 USD (było 16,95 USD) Pakiet Rodzina - 25,95 USD (było 22,95 USD)

- 25,95 USD (było 22,95 USD) Premier - 37,95 USD (było 32,95 USD)

Podstawowy pakiet daje nam dostęp do Apple Music, platformy streamingowej TV, gier i przestrzeni dyskowej w iCloud o wielkości 50GB. To ciekawa opcja, jeżeli zależy nam nawet na tylko części usług. Sam korzystałem z Arcade, Apple TV+, a 50 gigabajtów w chmurze było doprawdy miłym dodatkiem. Mimo podwyżki cen nadal jest to opłacalne rozwiązanie.

Streaming nie będzie tańszy

Tendencja do podwyższania cen usług streamingowych jest widoczna już od jakiegoś czasu. Wynika to poniekąd ze specyfiki rynku, który zarabia na siebie zdobywaniem nowych użytkowników. Co zrobić, gdy nie ma już tak wielu nowych klientów, a spółki domagają się większych liczb? Najbardziej oczywistą opcją jest podwyższanie cen.

W przypadku Apple sprawa nie jest zbyt skomplikowana. Pojedyncze usługi mają po prostu jedną formę dostępu, czyli jeden abonament, który może podrożeć. Gorzej, gdy mowa o takim Netflixie - cen jest kilka, tak jak różne są pakiety. Nie bez powodu regularnie zwracamy uwagę na ceny pakietów, w których łatwo się pogubić.