Astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają okazję podziwiać widoki Ziemi, których nie możemy ujrzeć z powierzchni. Nierzadko są to różne zjawiska świetlne, które są bardzo spektakularne . Do takich zalicza się dżet światła, który udało się uchwycić w zeszłym roku nad Nowym Orleanem.

Astronauci często sami umieszczają we własnych mediach społecznościowych niesamowite widoki, które udaje im się sfotografować w trakcie przebywania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W przypadku obrazu, który widać poniżej, jest inaczej i został on znaleziony w bazie NASA , a jego autor pozostaje nieznany.

Tak naprawdę nie jest to dżet z czarnej dziury, choć go przypomina. Smuga światła rozciągała się na wysokość 80 kilometrów i w rzeczywistości jest to piorun. Na Ziemi podziwiamy je lecące w kierunku powierzchni. Jednak wysoko w chmurach zachodzą odwrotne zjawiska - błyskawica może polecieć do góry i dzieje się tak, gdy naładowane warstwy chmur zostają tymczasowo odwrócone.