Najpotężniejszy rozbłysk słoneczny od lat. Zobaczymy superzorze?

Słońce znajduje się obecnie w okolicy maksimum 11-letniego cyklu, któremu towarzyszy większa aktywność gwiazdy. Na początku tygodnia doszło do potężnego rozbłysku słonecznego klasy X, któremu towarzyszył koronalny wyrzut masy skierowany w stronę Ziemi. Minęło kilka dni i astronomowie odnotowali jeszcze silniejsze zjawisko.

Najpotężniejszy rozbłysk słoneczny od 7 lat

Słońce wygenerowało najpotężniejszy rozbłysk w obecnym cyklu, który przyćmił nawet ten z maja 2024 r. Zjawisko sklasyfikowano jako X9.05 i doszło do niego 3 października, a szczyt odnotowano o godzinie 14:10 czasu w Polsce.

Źródłem potężnego rozbłysku jest grupa plam słonecznych AR3842. Ta sama, która niedawno trafiła do mediów za sprawą flary sprzed kilku dni. Erupcja była tak silna, że doprowadziła do krótkotrwałych przerw w odbiorze sygnału radiowego nad Afryką i Europą, a więc miejscach Ziemi, które w tym czasie były skierowane do Słońca. Poniżej mapa udostępniona przez organizację NOAA, która ujawnia zasięg zakłóceń.

Zdjęcie Mapa pokazująca zasięg krótkotrwałych przerw w odbiorze sygnału radiowego. / NOAA Space Weather Prediction Center / materiały prasowe

Tak potężnego rozbłysku słonecznego w obecnym cyklu jeszcze nie było. Ponadto według specjalistów jest to najsilniejsze zjawisko tego typu na Słońcu od 2017 r.

Ziemia może zostać rozświetlona przez superzorze

Najbliższe dni na Ziemi mogą owocować w spektakularne zorze polarne. Naukowcy twierdzą, że być może pojawią się nawet superzorze, ale na razie to nic pewnego. Wynika to z faktu, że pogoda kosmiczna jest kapryśna i potrafi sprawiać niespodzianki.

Obecnie do Ziemi dociera fala, która jest efektem koronalnego wyrzutu masy ze Słońca z początku tego tygodnia. Według specjalistów powinna ona oddziaływać na naszą planetę w dniach 3-5 października. Skutki największego rozbłysku słonecznego od lat dopiero przed nami.