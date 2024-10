Tajemniczy obiekt uchwycony na niebie w Polsce. Co to takiego?

Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS osiągnęła peryhelium (27 września), a więc na własnej orbicie zbliżyła się maksymalnie do Słońca. Najbliższe jej podejście do Ziemi ciągle przed nami, ale już teraz obiekt staje się widoczny na polskim niebie. Udało się go uchwycić o poranku w weekend autorom strony nocneniebo.pl.

Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS na polskim niebie

Zdjęcie zostało zrobione w niedzielę w okolicy godziny 6:00 rano w Poznaniu, zanim wstało Słońce. Na razie kometa C/2023 A3 nie jest jakoś dobrze widoczna na polskim niebie. W zasadzie to uchwycone obrazy wymagają edycji, co pozwala uwypuklić obiekt.

Na poniższym zdjęciu można jednak dostrzec, że kometa Tsuchinshan-ATLAS ma postać jasnego punktu, a wprawne oko zobaczy także (mizerny, ale jednak) ogon ciągnący się za obiektem.

Zdjęcie Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS uchwycona na polskim niebie. / nocneniebo.pl / materiał zewnętrzny

Znacznie lepsze warunki do obserwacji komety Tsuchinshan-ATLAS panują obecnie w okolicy równika Ziemi. Niedawno mogliśmy zobaczyć C/2023 A3 na zdjęciu, które zrobiono z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kometę uchwycił astronauta NASA Matthew Dominick, który specjalizuje się w robieniu świetnych obrazów z orbity okołoziemskiej. Warunki do obserwacji w Polsce wkrótce będą lepsze.

Kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS będzie widoczna z Polski wieczorem

Obecnie kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS zbliża się do Ziemi. Najbliżej nas znajdzie się 12 października, gdy będzie oddalona od planety o około 70,7 mln kilometrów. To sporo, bo blisko dwa razy tyle, co odległość Ziemi od Słońca. Mimo to zapewni to odpowiednie warunki do obserwacji. Będą one na tyle dobre, że obiekt będzie można dostrzec gołym okiem.

Od około 10 października kometę warto wypatrywać w okolicy zachodu Słońca w czasie zmierzchu. Wtedy własne oczy warto skierować w stronę zachodnią, nad którą będzie można dostrzec obiekt. Będzie on znajdować się na wysokości kilku stopni nad horyzontem.

Wiemy, że kometa ma być jednym z 50 najjaśniejszych punktów na nocnym niebie w Polsce i pod tym względem może przewyższać Jowisza. Warto przyszykować się do obserwacji, bo taka okazja prędko się nie powtórzy. Spodziewajmy się, że wkrótce rodzimy internet zostanie wręcz zalany zdjęciami, na których uda się uchwycić Tsuchinshan-ATLAS.