Następnie Patrick Phan i jego zespół zastosowali nowe podejście. Dopasowali dane IRAS do obrazów z japońskiego satelity AKARI, które wykonano w 2006 r. To właśnie tu dostrzeżono nieco przesunięty obiekt. W ciągu 23 lat położenie zmieniło się o niecały stopień. Czyżby była to tajemnicza planeta X? Nie wiadomo, ale jeden "rok" musiałby trwać tam setki, a nawet tysiące lat (w przypadku Plutona jest to 248 lat).