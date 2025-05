Wczesny Układ Słoneczny był miejscem, w którym panował chaos. Rodziły się planety i dochodziło do mnóstwa kolizji, gdy jedne obiekty zderzały się z innymi. Jedną z pozostałości z tego okresu jest pas planetoid między Marsem a Jowiszem. Znajdująca się tam Westa może skrywać tajemnice z początków naszego systemu planetarnego.

Westa to relikt Układu Słonecznego

Westa jest drugim co do wielkości obiektem w pasie planetoid po planecie karłowatej Ceres. Kosmiczna skała jest wielka i ma ponad 500 kilometrów średnicy. W sprzyjających warunkach jest widoczna gołym okiem. Naukowcy od dawna chcieli zbadać dokładniej ten twór i stało się to możliwe za sprawą misji Dawn agencji NASA.