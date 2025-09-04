Na obecnie trwającym w Kielcach XXXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO 2025), Ukraina pierwszy raz zaprezentowała na tak dużą skalę swoją jedną z najnowszych broni artyleryjskich. Mowa tutaj o haubicy 2S22 Bohdana kal. 155 mm. Ta broń robi furorę na froncie i jest szansa, że podbije kraje NATO, które zbroją się z myślą o możliwości ataku Rosji.

2S22 Bohdana to nowoczesna ukraińska samobieżna haubica, zgodna ze standardami NATO, opracowana przez Nowokramatorski Zakład Budowy Maszyn (NKMZ) w Kramatorsku. Jest to pierwsza ukraińska konstrukcja wykorzystująca natowski kaliber 155 mm, co pozwala na użycie zachodniej amunicji i zwiększa niezależność od postsowieckich systemów 152 mm. Bohdana łączy wysoką mobilność, precyzję i relatywnie niski koszt, stając się kluczowym elementem ukraińskiej artylerii w wojnie z Rosją.

Bohdana to jedna z najnowszych ukraińskich broni

Prace nad Bohdaną rozpoczęto w 2009 roku, ale przyspieszyły po 2014 roku w odpowiedzi na rosyjską agresję w Donbasie i aneksję Krymu. Prototyp zaprezentowano w 2018 roku podczas parady w Kijowie, a testy w 2021 roku potwierdziły zasięg 42 km dla standardowej amunicji i do 60 km dla pocisków z dopalaczem, jak M982 Excalibur. W 2022 roku prototyp odegrał rolę w ostrzale Wyspy Wężowej, przyczyniając się do jej wyzwolenia. Produkcja seryjna ruszyła w 2023 roku, a w 2024 roku Ukraina wyprodukowała 154 systemy artyleryjskie, w tym znaczną liczbę Bohdan.

Bohdana to haubica kołowa, co zapewnia jej mobilność w trudnym terenie. Pierwotnie oparto ją na podwoziu KrAZ-63221 (6×6), ale w wyniku problemów z dostępnością podwozi wprowadzono warianty: Bohdana 2.0 na MAZ-6317, Bohdana 3.0 na Tatra T815-7 (8×8) oraz Bohdana 4.0/5.0 na Tatra 158 Phoenix z półautomatycznym systemem ładowania. W 2024 roku wprowadzono holowaną wersję 2P22 Bohdana-BG na lawecie działa 2A36 Giatsint-B. Haubica jest wyposażona w armatę L/52, system kierowania ogniem Siemens SIPLUS, GPS i kalkulator balistyczny, co umożliwia szybkie i precyzyjne strzelanie.

2S22 Bohdana ma niesamowite możliwości

Bohdana osiąga szybkostrzelność 5-6 pocisków na minutę, z zapasem 20 pocisków i załogą 5 osób. Zasięg ognia wynosi 42 km dla amunicji standardowej i do 60 km dla pocisków z dopalaczem. System waży 25-28 ton, osiąga prędkość 80 km/h i pokonuje przeszkody terenowe, jak brody do 1,2 m. Wytrzymałość lufy szacuje się na 7-8 tys. strzałów. Koszt jednej haubicy (2,3-2,8 mln euro) czyni ją konkurencyjną wobec zachodnich odpowiedników, jak CAESAR.

Bohdana sprawdziła się w wojnie z Rosją, m.in. podczas operacji na Wyspie Wężowej. Jej mobilność, precyzja i kompatybilność z amunicją NATO czynią ją cennym atutem. W 2025 roku produkcja osiągnęła 20-36 sztuk miesięcznie, a rozproszony proces produkcyjny minimalizuje ryzyko zniszczenia zakładów. Modułowa konstrukcja i nowe warianty, w tym opatentowany uniwersalny moduł artyleryjski, otwierają możliwości eksportu.

Bohdana w nowej wersji z krótszą lufą

Co ciekawe, jak informuje serwis Defence24.pl, Ukraina planuje wprowadzenie nowej wersji Bohdany z krótszą lufą o długości 39 kalibrów. Ta modyfikacja ma na celu zwiększenie mobilności i redukcję masy systemu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności na krótszych dystansach. Nowa wersja jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznego pola walki, gdzie mniejsza lufa może ułatwić manewrowanie w trudnym terenie, szczególnie w warunkach miejskich lub zalesionych.

2S22 Bohdana to przykład ukraińskiej innowacyjności i zdolności adaptacyjnych w warunkach wojennych. Jej rozwój, produkcja i skuteczność bojowa wzmacniają pozycję Ukrainy jako producenta nowoczesnego uzbrojenia. Zapowiedź wersji z lufą 39 kalibrów wskazuje na dalszą ewolucję systemu, który może stać się jeszcze bardziej wszechstronny i atrakcyjny zarówno dla ukraińskiej armii, jak i potencjalnych odbiorców zagranicznych.

***

