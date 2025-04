Niezwykła egzoplaneta. Topi się i ma ogon jak kometa.

BD+05 4868 Ab to z pewnością nieprzyjazny świat. Egzoplaneta znajduje się tak blisko własnej gwiazdy, że panują tam iście piekielne warunki. Planeta jest topiona i wykonując ruch obrotowy traci mnóstwo materii. Do tego stopnia, że ciągnie się on za nią i przypomina to ogon, który mają komety. Jest on bardzo długi.