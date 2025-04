Układ podwójny nie jest tworzony przez gwiazdy, a nieudane obiekty tego typu, czyli brązowe karły . Są one ze sobą związane grawitacyjnie i parę nazwano 2M1510 AB . Znajduje się tam również co najmniej jedna egzoplaneta , którą sklasyfikowano pod nazwą 2M1510 AB b .

Co prawda egzoplanety mające "dwa słońca" jak Tatooine, odkrywano już wcześniej, ale 2M1510 AB b to bardzo dziwny świat. Głównie za sprawą orbity polarnej. Planeta nie krąży w tej samej płaszczyźnie, co dwa brązowe karły. Jej orbita jest do niej nachylona pod kątem 90 stopni, co jest fenomenem.