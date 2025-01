Merkury to wyjątkowa planeta, jeśli chodzi o skaliste ciała Układu Słonecznego. Ledwie większy od naszego Księżyca, krąży w bliskiej odległości od Słońca, średnio ok. 58 mln kilometrów. Jest bombardowana promieniowaniem i erodowana przez wiatr słoneczny, a jej atmosfera to cienka warstwa gazu, która jest ciągle regenerowana przez meteoryty i plazmę rozrywające jej powierzchnię.