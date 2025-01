Pełnia w styczniu będzie wyjątkowa. Wilczy Księżyc o 23:27

Oprac.: Justyna Nachman

13 stycznia pierwsza pełnia Księżyca w 2025 roku. Będzie to doskonała okazja do obserwacji naturalnego satelity Ziemi. Dla miłośników kosmosu to nie tylko piękny spektakl na niebie, ale także moment, który można uwiecznić aparatem. Tym bardziej że dużo osób skarży się na problemy ze snem w tym czasie. Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca i dlaczego podczas pełni śpi się gorzej? Odpowiadamy.