Majestatyczna „Bogini Matka Śniegu” czy też „Czoło Nieba”, czyli znajdujący się w Himalajach Mount Everest znów zaskakuje. Nie dość, że słynny ośmiotysięcznik od lat rządzi na pierwszym miejscu listy rekordowo wysokich szczytów, to jeszcze można powiedzieć, że w pewien sposób zazdrośnie chroni swojego statusu, nie pozwalając nikomu się wyprzedzić.

W jaki sposób? Otóż góra ta po trochu bije swój własny rekord wysokości, bo ciągle rośnie. Jak to możliwe? Innowacyjne ustalenia badaczy rzucają nowe światło na to zagadnienie.

Najwyższy szczyt na Ziemi wciąż rośnie

8 grudnia 2020 r. władze Chin i Nepalu podały, że w wyniku przeprowadzenia specjalistycznych oficjalnych pomiarów wysokość szczytu została ustalona dokładnie na 8848,86 m n.p.m. Mount Everest jednak wciąż wzrasta i jest to fakt. Co na to wpływa?

Odpowiada za to kilka czynników. Naukowcy od dawna wiedzą, że jednym z nich jest to, iż nadal trwa pod Ziemią zderzenie płyt tektonicznych: indyjskiej i eurazjatyckiej, które miliony lat temu wypiętrzyły powierzchnię, tworząc pasmo najwyższych gór świata. Ale to nie wszystko.

Zdjęcie Łańcuch Himalajów leży w południowej Azji i liczy ponad 2,5 tys. km długości. Znajduje się tu najwięcej ośmiotysięczników na świecie. / 123RF/PICSEL

Wysokość Mount Everestu. Potęga natury

Zdaniem ekspertów z londyńskiego uniwersytetu UCL Mount Everest rośnie nie tylko z powodu ruchów płyt tektonicznych. Wpływ na to ma też pobliska rzeka Arun i inne rzeki w regionie. Przez tysiące lat ich działalność doprowadziła bowiem do wyrzeźbienia znacznego wąwozu.

- Mount Everest to niezwykła góra mitów i legend, która wciąż rośnie. Nasze badania pokazują, że w miarę jak pobliski system rzeczny wcina się głębiej, utrata okolicznego materiału skalnego powoduje, iż szczyt ten wystrzeliwuje dalej w górę - powiedział jeden ze współautorów badania, Adam Smith.