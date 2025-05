Państwowa Komisja Wyborcza podała dziś rano (19.05) wyniki I tury głosowania w wyborach prezydenckich 2025. Jest już pewne, że w II turze o fotel prezydenta zawalczą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Ten pierwszy zyskał przewagę rzędu 1,82 punktu procentowego, jednak nie stanowi to gwarancji, że wygra on w drugiej turze ani że taka sama różnica procentowa będzie dzieliła obu kandydatów.

Jako że żaden z kandydatów nie uzyskał 50% poparcia w pierwszej turze, to w niedzielę 1 czerwca 2025 odbędzie się druga tura wyborów. 39,1% głosujących w pierwszej turze oddało głosy na kandydatów spoza pierwszej dwójki. Frekwencja wynosiła 67,31% spośród wszystkich uprawnionych do głosowania. Zarówno wyborcy pozostałych kandydatów, jak i osoby, które nie głosowały w I turze wyborów, mogą pójść do urn za niecałe 2 tygodnie.