Model wytypował zwycięzcę Eurowizji 2024. Jak wypadła Polska?

Kiedy Eurowizja 2024? Półfinały i finał - daty i godziny

Eurowizja jest jednym z największych na świecie konkursów muzycznych. Dla jednych festiwal kiczu, dla drugich spełnienie muzycznych marzeń. W tym roku festiwal odbędzie się Malmö w Szwecji. Kiedy Polska na Eurowizji? Nasza reprezentantka - Luna z piosenką "The Tower" - wystąpi w pierwszym półfinale, 7 maja, który rozpocznie się o godzinie 21:00. Obok naszego kraju zaprezentuje się również Ukraina, Chorwacja, Islandia, czy Australia.

Drugi półfinał Eurowizji odbędzie się 9 maja o godzinie 21:00 - zobaczymy w nim m.in. Szwajcarię, Czechy, Holandię oraz Izrael. Natomiast finał konkursu będzie miał miejsce 11 maja o godzinie 21:00. Udział w ostatecznej rozgrywce ma zapewniony poprzedni zwycięzca, czyli Szwecja, oraz tzw. kraje Wielkiej Piątki, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania. Ten skład uzupełni po 10 najlepszych wykonawców z wtorkowego i czwartkowego półfinału.

Kto wygra Eurowizję 2024? Model przewidział zwycięzcę

Eurowizja z jednej strony jest bardzo nieprzewidywalnym konkursem, z drugiej można określić, które państwa komu mogą dać najwyższą notę. Pojawiają się różne spekulacje dotyczące tegorocznego zwycięzcy. W przeprowadzonym w kwietniu plebiscycie fanów Konkursu Piosenki Eurowizji słuchacze na trzecie miejsce "wrzucili" Szwajcarię, na drugim znalazły się Włochy, zaś na pierwsze wkroczyła Chorwacja.

Teraz specjalny program "The Model" wytypował nowego zwycięzcę Eurowizji. The Model jest systemem opartym na szeregu danych - wykorzystuje rankingi stworzone przez poszczególne społeczności, kursy bukmacherskie, kolejność wystąpienia artystów, uprzedzenia polityczne, czy historie głosowania z poprzednich edycji.

Program następnie tworzy symulację głosowania, co oznacza, że może przewidzieć każdy punkt przekazany zarówno przez jury, jak i przez publiczność. The Model oblicza oczekiwaną liczbę punktów zdobytych przez każdą piosenkę w półfinałach i w finale.

Eurovoix news podaje, że program "nie jest prognozą jako taką, ale "nowcastem" - kalkulacją tego, co by się stało, gdyby Eurowizja 2024 odbyła się właśnie teraz". Dlatego też prognozy te mogą zmieniać się w czasie wraz ze zmianą danych wejściowych, na których bazuje.

W najnowszej prognozie "The Model" przewiduje, że zwycięzcą tegorocznej Eurowizji będzie Szwajcaria. Według symulacji kraj ten ma zdobyć 454 punkty. Na drugim miejscu ma znaleźć się Ukraina wraz z Włochami - mają otrzymać po 422 punkty.

Luna na Eurowizji 2024. Które miejsce w konkursie zajmie Polska?

Jak już wspomniano, "The Model" tworzy prognozy dla każdej piosenki biorącej udział w konkursie, również dla Polski. W półfinale nasz kraj ma zdobyć 48 punktów, co ma zapewnić nam udział w wielkim finale. Daleko nam będzie do zwycięzcy tego półfinału, czyli Ukrainy, która ma zdobyć 179 punktów.

Do kolejnego etapu nie zakwalifikuje się Azerbejdżan, Islandia, Serbia, Mołdawia oraz Australia (9 punktów). Drugiego półfinału nie przejdzie z kolei San Marino, Albania, Dania, Malta, Czechy i Łotwa (1 punkt). W finale Eurowizji Polska ma uplasować się ostatecznie na 23 pozycji z 61 punktami na koncie - 18 punktów w sumie otrzymamy od jury, zaś 43 punkty od publiczności.