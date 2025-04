Wybory prezydenckie 2025. Jak głosować za granicą albo w innym mieście?

Agnieszka Boreczek

W 2025 roku Polacy po raz kolejny wybiorą prezydenta RP. Wybory zostały zarządzone na 18 maja (pierwsza tura) i 1 czerwca (druga tura). Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00. Co jednak z osobami, które w dniu wyborów będą przebywały poza granicami kraju albo w innej części Polski? Na szczęście dzięki cyfrowym rozwiązaniom mogą zgłosić to odpowiednio wcześniej.