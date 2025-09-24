Kraków zbuduje metro. Kiedy ruszy budowa i jaka będzie trasa?
Metro w Krakowie staje się rzeczywistością - nowa linia obejmie strategiczne dzielnice miasta i ma zapewnić szybkie połączenia dla większości mieszkańców. To ambitny projekt, przy którym połączone zostaną siły miejskiej komunikacji tramwajowej i kolejowej, zwiększając komfort codziennych podróży. Władze miasta zapewniają, że budowa ruszy najpóźniej w 2030 roku, a otwarcie metra nastąpi w ciągu 10 lat.
Kraków od lat czekał na ten dzień: władze miasta właśnie zaprezentowały na specjalnej konferencji planowany przebieg metra. Trasa ma rozpoczynać się w Nowej Hucie - w rejonie Kombinatu, gdzie powstanie również stacja techniczno-postojowa, a kończyć w Opatkowicach oraz na Kurdwanowie.
Według prognoz, w zasięgu dziesięciominutowego spaceru do stacji znajdzie się prawie 40 proc. mieszkańców Krakowa, a łącznie z tramwajami i koleją aglomeracyjną aż 63 proc. krakowian będzie miało bezpośredni dostęp do szybkiego transportu szynowego. Znacząco przyśpieszy to codzienne podróże po całym mieście.
Prezydent Miszalski podkreślał, że metro to nie tylko środek transportu, ale inwestycja, która zmieni miasto.
Dajemy impuls do tworzenia lepszych ciągów pieszych i rowerowych i zazieleniania miasta. Metro ma być także impulsem do transformacji obszarów takich jak Kombinat w Nowej Hucie czy dawna fabryka Solvay i okolice Zakopianki, które dzięki linii metra zyskają nowe funkcje
Metro ma zostać do użytku mieszkańcom już za 10 lat. To absolutny priorytet miasta na tę dekadę. Najpóźniej w 2030 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę, która potrwa około 5 lat, jak zapowiadają władze miasta.