Kraków zbuduje metro. Kiedy ruszy budowa i jaka będzie trasa?

Metro w Krakowie staje się rzeczywistością - nowa linia obejmie strategiczne dzielnice miasta i ma zapewnić szybkie połączenia dla większości mieszkańców. To ambitny projekt, przy którym połączone zostaną siły miejskiej komunikacji tramwajowej i kolejowej, zwiększając komfort codziennych podróży. Władze miasta zapewniają, że budowa ruszy najpóźniej w 2030 roku, a otwarcie metra nastąpi w ciągu 10 lat.

Metro jako kręgosłup transportowy Krakowa
Kraków od lat czekał na ten dzień: władze miasta właśnie zaprezentowały na specjalnej konferencji planowany przebieg metra. Trasa ma rozpoczynać się w Nowej Hucie - w rejonie Kombinatu, gdzie powstanie również stacja techniczno-postojowa, a kończyć w Opatkowicach oraz na Kurdwanowie.

Schemat trasy metra w Krakowiekrakow.plmateriały prasowe

Według prognoz, w zasięgu dziesięciominutowego spaceru do stacji znajdzie się prawie 40 proc. mieszkańców Krakowa, a łącznie z tramwajami i koleją aglomeracyjną aż 63 proc. krakowian będzie miało bezpośredni dostęp do szybkiego transportu szynowego. Znacząco przyśpieszy to codzienne podróże po całym mieście.

Czas codziennych podróży skróci się nawet o połowękrakow.plmateriały prasowe

Prezydent Miszalski podkreślał, że metro to nie tylko środek transportu, ale inwestycja, która zmieni miasto.

Dajemy impuls do tworzenia lepszych ciągów pieszych i rowerowych i zazieleniania miasta. Metro ma być także impulsem do transformacji obszarów takich jak Kombinat w Nowej Hucie czy dawna fabryka Solvay i okolice Zakopianki, które dzięki linii metra zyskają nowe funkcje
zapowiadał prezydent Krakowa.

Metro ma zostać do użytku mieszkańcom już za 10 lat. To absolutny priorytet miasta na tę dekadę. Najpóźniej w 2030 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę, która potrwa około 5 lat, jak zapowiadają władze miasta.

