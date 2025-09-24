Kraków od lat czekał na ten dzień: władze miasta właśnie zaprezentowały na specjalnej konferencji planowany przebieg metra. Trasa ma rozpoczynać się w Nowej Hucie - w rejonie Kombinatu, gdzie powstanie również stacja techniczno-postojowa, a kończyć w Opatkowicach oraz na Kurdwanowie.

Schemat trasy metra w Krakowie krakow.pl materiały prasowe

Według prognoz, w zasięgu dziesięciominutowego spaceru do stacji znajdzie się prawie 40 proc. mieszkańców Krakowa, a łącznie z tramwajami i koleją aglomeracyjną aż 63 proc. krakowian będzie miało bezpośredni dostęp do szybkiego transportu szynowego. Znacząco przyśpieszy to codzienne podróże po całym mieście.

Czas codziennych podróży skróci się nawet o połowę krakow.pl materiały prasowe

Prezydent Miszalski podkreślał, że metro to nie tylko środek transportu, ale inwestycja, która zmieni miasto.

Dajemy impuls do tworzenia lepszych ciągów pieszych i rowerowych i zazieleniania miasta. Metro ma być także impulsem do transformacji obszarów takich jak Kombinat w Nowej Hucie czy dawna fabryka Solvay i okolice Zakopianki, które dzięki linii metra zyskają nowe funkcje

Metro ma zostać do użytku mieszkańcom już za 10 lat. To absolutny priorytet miasta na tę dekadę. Najpóźniej w 2030 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę, która potrwa około 5 lat, jak zapowiadają władze miasta.

''Wydarzenia'': Niezwykły eksponat w Legnicy. Pergamin sprzed 400 lat Polsat News Polsat News