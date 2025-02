Obecnie USA, w ramach inicjatywy Nuclear Sharing, przechowują swoją broń jądrową w Belgii, Holandii, Turcji, Niemczech i Włoszech. W UE taką potężną broń zagłady ma w swoim arsenale tylko Wielka Brytania i Francja. Dlatego Macron ogłosił, że jest gotowy do przerzucenia na razie do Niemiec myśliwców Rafale uzbrojonych w atomowe pociski manewrujące ASMP-A . Samoloty mogłyby odbywać loty nie tylko nad Niemcami, ale również właśnie nad Polską czy małymi krajami bałtyckimi.

ASMP-A (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré) to francuski, ulepszony rakietowy pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia, przenoszący głowicę jądrową. Jest kluczowym elementem strategii odstraszania nuklearnego Francji i stanowi część jej sił powietrznych. Został wprowadzony do służby w 2009 roku, zastępując starszą wersję ASMP, i jest używany przez samoloty Mirage 2000N (do 2018 roku) oraz Rafale.