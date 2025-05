Komunikacja na odległość towarzyszy nam obecnie każdego dnia. Zastanawialiście się jednak nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość tego typu rozwiązań? By może tak jak zaprezentował to w trakcie konferencji Google I/O 2025 gigant z Mountain View.

Google Beam to specjalny system do komunikacji, który zapewnia wsparcie dla popularnych platform. Są to Meet oraz Zoom. Rozwiązanie bazuje na specjalnym ekranie o dużych rozmiarach oraz dedykowanych kamerach. To pozwala na prowadzenie wideokonferencji 3D. Co ważne, nie są wymagane specjalne okulary.