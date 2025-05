Zarówno AI, jak i ludzie, zostali losowo przypisani do jednej ze stron i mieli za zadanie przekonać rozmówcę do swojego stanowiska . W części przypadków debatujący otrzymywali też dane osobowe przeciwnika: wiek, płeć, pochodzenie etniczne i poglądy polityczne. Analiza 600 przeprowadzonych debat pokazała, że ChatGPT-4 radzi sobie równie dobrze jak człowiek, jeśli nie lepiej.

Największa przewaga AI ujawniała się, gdy miała ona dostęp do danych rozmówcy. W takich sytuacjach zmieniała opinię rozmówców skuteczniej niż ludzie w 64 proc. przypadków. Badacze zauważyli, że AI stosowała bardziej analityczne, logiczne i uporządkowane argumenty niż ludzcy uczestnicy. Ale to nie tłumaczyło w pełni jej przewagi.

Sztuczna inteligencja potrafiła dostosować sposób argumentacji do osobowości rozmówcy, co przy większej ilości danych, np. z mediów społecznościowych, mogłoby działać jeszcze silniej. Eksperci ostrzegają, że takie możliwości AI mogą być wykorzystywane do manipulacji opinią publiczną - zwłaszcza w kontekście polityki. Autor badania podsumowuje zresztą, że byłby zaskoczony "gdyby złośliwi aktorzy już nie wykorzystywali tych narzędzi do szerzenia dezinformacji i nieuczciwej propagandy".