Moderacja treści? A komu to potrzebne

Najbliższe miesiące będą kluczowe w działaniu serwisów społecznościowych Mety. Włodarze Facebooka, Instagrama i Threads ogłosili, że nastąpią duże zmiany w zakresie moderowania treści udostępnianych przez użytkowników. O ile do tej pory można było mówić o "jakiejś" kontroli tego, co tworzymy i czytamy, to wkrótce się to zmieni. Platforma ma zrezygnować z profesjonalnych i zatrudnianych fact-checkerów, którzy pomagali w ograniczaniu rozprzestrzeniania fałszywych i niesprawdzonych informacji.

To jednak nie wszystko, bo doszło także do aktualizacji regulaminu, choćby w zakresie tego, co jest określane jako mowa nienawiści. Nowe zasady są zdecydowanie luźniejsze, przez co możemy spodziewać się wysypu fake-newsów i publikacji, które dla wielu osób będą wręcz obraźliwe, a nawet niebezpieczne. Skoro kontroli będzie mniej, to i treści będą nas bardziej szokować. Nowe zasady na Facebooku nie spodobały się jednak wielu użytkownikom. Ci postanowili zrezygnować z platformy od Meta.

Ludzie odchodzą z platform Mety

Trendy Google wskazują jasno - wiele osób chce opuścić platformy Meta. Wśród najpopularniejszych wyszukiwań znajdziemy ogromne wzrosty fraz:

jak usunąć facebook

jak usunąć instagram

jak skasować konto na facebook

I wiele podobnych. Informacje na temat rezygnacji z dokładnego sprawdzania publikowanych treści okazało się wystarczającym powodem, aby przynajmniej część użytkowników zdecydowała się na opuszczenie popularnych platform. Ciężko się takim osobom dziwić. Dla przykładu, narzekania na działanie Facebooka były z nami od dawna, choćby z uwagi na mnóstwo proponowanych nam treści, które kompletnie nie pokrywały się z naszymi zainteresowaniami. Coraz ciężej znaleźć tam aktywność naszych znajomych - w zamian mamy posty z grup, w których nawet nie jesteśmy.

Świat nie znosi próżni, a to oznacza, że wraz z exodusem użytkowników z platform Mety zyskają inni. Spore zainteresowanie budzą takie platformy jak choćby Bluesky. Czyżby czekało nas przetasowanie w rankingu najpopularniejszych social mediów?

Jak usunąć Facebooka?

Jeżeli chcemy pozbyć się z naszego telefonu aplikacji Facebooka, to nie ma nic prostszego. W rzeczy samej jest to aplikacja jak każda inna. To oznacza, że usunięcie Facebooka z telefonu jest proste. Wystarczy przytrzymać palec na ikonie aplikacji i wybrać opcję jej skasowania - tak zadziała to na iOS. W przypadku Androida również przytrzymamy palec na ikonce, a następnie wybierzemy opcję informacji o danej apce. Tam znajdziemy możliwość odinstalowania jej z pamięci naszego urządzenia.

Jak skasować konto na Facebooku?

Aby zniknąć z Facebooka, mamy w zasadzie dwie opcje:

Dezaktywacja konta

Skasowanie konta Facebook

Pierwszy wariant zostanie nam zaproponowany, gdy postanowimy zniknąć z platformy. To dobra opcja, jeżeli niekoniecznie chcemy wszystko kasować, a jedynie zdezaktywować. Wówczas nie będziemy widoczni, jednak możliwe będzie przywrócenie naszego konta razem z całą jego zawartością.

Jak usunąć konto Facebook? Gdy chcemy się go definitywnie pozbyć, to musimy wykonać następujące kroki:

Wchodzimy w opcję Ustawienia i prywatność Wybieramy zakładkę Ustawienia Dezaktywacja lub usuwanie konta Facebook Korzystamy z opcji Usuń konto

Jest to decyzja nieodwracalna i wiąże się ze skasowaniem całej zawartości naszego konta. Na szczęście mamy 30 dni na potwierdzenie chęci zniknięcia z Facebooka. Po tym czasie niemożliwe będzie odzyskanie informacji z naszego konta, zdjęć i postów.

interia © 2025 Associated Press