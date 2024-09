Spis treści: 01 Jak sprawdzić właściciela numeru?

Powtarzające się połączenia, często w godzinach wieczornych lub w weekendy nie tylko zakłócają nam spokój. Istnieje również ryzyko, że za nieznanym nam numerem, lub co gorsza numerem teoretycznie należącym do banku z usług którego korzystamy, kryje się oszust chcący wyłudzić nasze dane osobowe, dostęp do konta i zgromadzonych tam środków.

Dlaczego warto, przed odebraniem połączenia z nieznanego nam numeru, sprawdzić kto do nas dzwoni?

Unikamy dzięki temu zbędnych rozmów, które często zajmują kilkanaście, a nawet więcej minut. Ankiety, przedłużenie umowy, zaproszenie na prezentację garnków czy pościeli - odebranie takiego telefonu, szczególnie jeśli nie potrafimy stanowczo odmawiać, często kończy się zwiększoną liczbą połączeń ze strony danej firmy.

Ochrona przed atakiem spoofingowym - czyli takim, podczas którego oszust podszywa się pod zaufaną instytucję, najczęściej banki lub instytucje państwowe, próbując wyłudzić pieniądze lub poufne dane. Twój numer może posiadać z wycieków danych z serwisów internetowych wraz z kompletem innych danych, co może go uwiarygodnić w Twoich oczach i zmylić czujność.

Oszustwo wangiri - polegające na tym, że oszuści dzwonią tylko przez chwilę i rozłączają się licząc na to że oddzwonisz na drogi numer zwrotny. Może to wygenerować wysokie rachunki za telefon, gdyż najczęściej są to numery premium z zagranicy.

Jak sprawdzić właściciela numeru?

Najprostszym i najszybszym sposobem jest po prostu wyszukiwarka Google. Dzięki niej w ciągu kilku chwil będziesz w stanie sprawdzić czy inne osoby zgłaszały problemy z numerem, który do Ciebie dzwoni. Możesz to zrobić nawet w trakcie sygnału połączenia, o ile się pospieszysz.

Szczególną uwagę zwróć na podejrzanie długie numery, ewidentnie zawierające międzynarodowe numery kierunkowe. Jeśli nie znasz nikogo kto mieszka za granicą lub w danym momencie tam przebywa np. na wakacjach jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś próbuje Cię oszukać.

Popularne numery kierunkowe, których często używają naciągacze to +93 (Afganistan), +373 (Mołdawia), +375 (Białoruś), +39 (Włochy), +53 (Kuba), +675 (Papua Nowa Gwinea).

Witryny do sprawdzania opinii o numerze telefonu

Jeśli wyszukiwarka Google nie poda nam dokładnych informacji o nękającym nas numerze telefonu lub chcemy dowiedzieć się do kogo on należy, możemy skorzystać ze specjalnie stworzonych do tego celu stron.

Najpopularniejszymi z nich są:

ktoto.info

nieznany-numer.pl

odebractelefon.pl

infonumer.pl

numerytelefonu.com

nieznanynumer.pl

Na każdej z tych stron znajdziemy wyszukiwarkę numerów, gdzie po jego wpisaniu pokażą nam się informacji o danym numerze - do kogo należy, czy jest bezpieczny oraz jakie opinie o dzwoniącym mają inni użytkownicy strony.

Nieznany numer nie musi od razu oznaczać oszusta. Często mogą być to połączenia z instytucji państwowych, od kuriera, dostawcy jedzenia, ze sklepu internetowego lub przychodni.

Sami również możemy uzupełniać bazę nieznanych numerów o posiadane przez nas informacje. Niestety oszuści, uciążliwi ankieterzy czy konsultanci mają do swojej dyspozycji nieskończoną ilość numerów.

Aplikacje wykrywające próbę oszustwa

Coraz popularniejsze stają się również aplikacje, które wykrywają podejrzane numery i informują nas o próbie oszustwa czy SPAMU. Najpopularniejszymi z nich są:

TrueCaller

Hiya

Sync.me

Aplikacje te dysponują dużymi bazami danych, więc są w stanie ostrzegać nas przed oszustami i telemarketerami. Oprócz wyświetlania informacji na temat właściciela dzwoniącego numeru, umożliwiają one również ich natychmiastowe blokowanie.

