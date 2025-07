Karta "Na czasie" w YouTube wywoływała skrajne reakcje. Wprowadzona w 2015 roku, gromadziła najbardziej trendujące wideo, które użytkownicy najczęściej oglądali w ostatnim czasie. Jej zawartość to często najbardziej clickbaitowe, odmóżdżające produkcje z krzyczącymi miniaturkami, na których ludzie z rozdziawionymi ustami udawali zszokowanie, przemieszane z popularnymi piosenkami pop, freak fightami, prankami , "dymami" w MMA, brainrotem i tanią sensacją. To zawartość niemalże wyciągnięta z perfidnego tabloidu. Wiele z tych treści było szkodliwych dla dzieci i młodzieży. Popularne memy mówiły, że po wejściu na tę kartę można trafić na onkologię , a przed odwiedzinami należy się zabezpieczyć, ubierając kombinezon ochronny jak z Breaking Bad .

W trendach YouTube'a brylował często patocontent - treści ocierające się o patostreamy o bardzo niskiej wartości merytorycznej z dużym naciskiem na sensację czy efekt szoku. Część użytkowników bojkotowała kartę "Na czasie" , zamiast tego polegając na spersonalizowanych propozycjach algorytmu, subskrypcjach, wyszukiwarce i innych rozwiązaniach, które zyskały ostatnio na popularności. Google odnotowało, że samo "Trending Now" trenduje coraz słabiej, więc zapowiedziało zmiany. Kontrowersyjna strona zostanie całkowicie wycofana z YouTube'a. Co ją zastąpi?

"Kiedy uruchomiliśmy stronę 'Na czasie' w 2015, odpowiedź na to, 'co trenduje', była o wiele prostsza do uchwycenia za pomocą pojedynczej listy viralowych wideo, o których mówią wszyscy. Dziś na trendy składa się wiele filmów tworzonych przez wiele fandomów. Są też mikrotrendy uwielbiane przez zróżnicowane społeczności bardziej niż kiedykolwiek. Widzowie coraz częściej dowiadują się o nowych trendach z innych miejsc w YouTube - od rekomendacji i sugestii wyszukiwania, po Shorts, komentarze i Communities. Wraz z tymi zmianami obserwujemy znaczące odchodzenie od strony 'Na czasie', zwłaszcza na przestrzeni ostatnich pięciu lat" - wyjaśnia Google.