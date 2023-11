Patrostreamy to jedna z największych patologii w internecie. Poza kontrolą prawną, niekiedy nawet pod czujnym okiem algorytmów YouTube czy innych serwisów wideo, do sieci trafiają wulgarne i pełne przemocy treści. Polska policja najczęściej jest wobec tego zjawiska niemal bezradna.



Kilka miesięcy temu głośno było o sprawie rodziców, którzy pokazali w sieci na żywo, jak znęcają się nad swoim dzieckiem. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną, kobieta i mężczyzna z Dąbrowy Górniczej stracili prawa do opieki nad maltretowanym synem.

Do podobnych zdarzeń dochodzi, niestety, coraz częściej, a ostatnio zauważonym szerzej przypadkiem był stream młodego mężczyzny ukrywającego się pod nickiem "Kawiaq" oraz jego kompana, którzy swoje "występy" realizowali w Bytomiu i Gliwicach.



Włączasz YouTube, a tam atak butelką i molestowanie

Obaj transmitowali w sieci, jak upijają i poniżają niemal nagą młodą dziewczynę (niewykluczone, że niepełnoletnią). W innej transmisji jeden z mężczyzn brutalnie zaatakował kolejną dziewczynę butelką, co doprowadziło do rozcięcia jej łuku brwiowego i intensywnego krwotoku.



Tak, wszystko to można było bez problemu oglądać na... platformie YouTube (swoją drogą, to wielce interesujące, że algorytm w mig wychwyci, gdy ośmielisz się wrzucić tam choćby sekundę muzyki, do której nie masz praw, ale patologiczne i brutalne zachowania mogą być pokazywane przez długie godziny, a ten sam algorytm udaje, że nic się nie dzieje - wstyd Panie i Panowie z YouTube!).



- Po zdarzeniu nastolatkowie wyjechali poza granicę naszego kraju. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli 18-latków i ustalili, że mają zamiar wrócić do Polski. W miniony weekend zatrzymali ich na terenie Śląska, niedługo po tym, jak przekroczyli granicę - informuje biuro prasowe śląskiej policji.



Policja pokazała też nagranie, na którym obu zatrzymanych widać w kajdankach i powalonych na ziemię.