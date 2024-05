Rosja zrzuciła na Ukrainę półtoratonową bombę próżniową ODAB-1500

ODAB-1500. Co wiemy o tej bombie?

Moskwa już wcześniej zrzucała na Ukrainę bomby termobaryczne ODAB, ale takie o masie od 170 do 500 kilogramów. ODAB-1500 jak sama nazwa wskazuje ma zaś masę 1500 kg i tym samym, jak wyjaśniał po marcowym ataku ukraiński komentator wojskowy Ołeksandr Kowałenko w rozmowie z agencją UNIAN, razi obszar o powierzchni 500 metrów kwadratowych. W miejscu uderzenia takiej bomby pojawia się potężna chmura ognia i dymu, przypominająca grzyb towarzyszący wybuchom nuklearnym (w tym konkretnym przypadku spotęgowana jeszcze wybuchem amunicji i paliwa przechowywanego w budynku), a ciśnienie w epicentrum może gwałtownie wzrosnąć do 90-120 atmosfer, co czyni tę broń szczególnie niszczycielską.

ODAB-1500 ma 4,5 m długości, ok. 0,58 m średnicy i waży 1500 kilogramów, co czyni z niej narzędzie skuteczne do atakowania nawet ufortyfikowanych konstrukcji, jak bunkry. Jest przenoszona przez samoloty Su-24 i Su-34, a następnie dociera do celu za pomocą kombinacji nawigacji inercyjnej i systemów naprowadzania laserowego.