Abramsy i Leopardy w Ukrainie z nietypową ochroną. Kijów "pożyczył" ją od Rosji

Kontakt-1. Co to za pancerz?

Kontakt-1 to pancerz reaktywny, czyli aktywnie reagujący na penetrujący go pocisk poprzez częściowe rozproszenie jego energii bądź energii wybuchu zawartego w nim ładunku kumulacyjnego. Zazwyczaj stanowi opancerzenie dodatkowe, umieszczone w pewnej odległości od pancerza właściwego, jednak istnieją także wersje będące integralną częścią opancerzonego pojazdu. Najpopularniejszym typem pancerza reaktywnego jest wybuchowy pancerz reaktywny, tzw. ERA (ang. explosive reactive armour) zawierający materiał wybuchowy, chroniący pojazd poprzez wywołanie kontreksplozji względem trafiającego go pocisku.



I z takim właśnie mamy do czynienia w przypadku Kontakt-1, który został zaprojektowany podczas zimnej wojny i wprowadzony do służby na początku lat 80. ubiegłego wieku, aby zwiększyć przeżywalność pojazdów opancerzonych, zwłaszcza czołgów, w walce z bronią przeciwpancerną. Kontakt-1 składa się z szeregu metalowych bloków o konstrukcji "kanapki" z dwiema metalowymi płytami i warstwą materiału wybuchowego pomiędzy nimi montowanych na zewnętrznych powierzchniach czołgu.

Kiedy broń przeciwpancerna, jak ładunek kumulacyjny lub odłamkowo-burzący pocisk przeciwpancerny [HEAT], uderza w taki blok, warstwa materiału wybuchowego ulega detonacji, zakłócając zdolność penetracji pocisku i zwiększając przeżywalność jednostki. Warto też wspomnieć, że Kontakt-1 zapewnia tę dodatkową ochronę bez znaczącego zwiększania masy pojazdu, więc można go stosować bez obaw o wpływ na mobilność konstrukcji.