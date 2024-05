To najnowocześniejszy pogromca dronów. I kosztuje grosze

Miliony zmarnowane na tanie drony

Zjednoczone Królestwo nadaje obronności kraju bardziej wojenny charakter, zwiększając wydatki do 2,5% PKB do 2030 r. i analizując możliwość szybkiego wdrożenia innowacyjnego wyposażenia, w tym broni energetycznej kierowanej laserowo czy radiowo. To drugie jest niezwykle ważne, ponieważ zniszczenie drona za kilka tysięcy dolarów rakietą kosztującą miliony dolarów nie jest zbyt ekonomicznie.





A takich sytuacji nie brakuje i wystarczy tylko wspomnieć o sytuacji na Morzu Czerwonym, gdzie pociski Sea Viper wyceniane na 1,3-2,5 mln USD były wysyłane przeciwko dronom o wartości 20 tys. USD. Co więcej, zapasy tego typu pocisków nie są zazwyczaj zbyt duże, więc roje tanich dronów mogą je relatywnie szybko wyczerpać.



To broń idealna. Tania, szybka i skuteczna

Broń energetyczna rozwiązuje te problemy, ponieważ chociaż sama kosztuje sporo, to w przypadku strzałów jest tak tanio, że aż trudno w to uwierzyć. Do tego nie mamy tu do czynienia z fizycznymi pociskami, więc można strzelać raz po razie, ile tylko zajdzie potrzeba.



Co więcej, Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) może być obsługiwane przez jedną osobę, wykrywać, śledzić i zwalczać wiele zagrożeń w zasięgu do kilometra i zostać zainstalowane na wszystkim, od okrętu wojennego po tył ciężarówki.

RFDEW ma zostać przetestowany przez 7. Grupę Obrony Powietrznej wraz z bronią laserową DragonFire już we wrześniu, a wyniki tradycyjnie zostaną wykorzystane do oceny systemów i określenia możliwych ulepszeń.