Znaleźli sposób na rosyjskie Lancety. Dramat armii Kremla

Drony Lancet to bardzo niebezpieczna broń na Ukrainie

Start maszyny odbywa się w dość prosty sposób. Do tego wystarczy jedna osoba, która jednocześnie może być też operatorem. Dron oferuje zasięg do 40 kilometrów i rozpędza się do 100 km/h. To zasługa efektywnego silnika elektrycznego znajdującego się w tylnej części maszyny. Co ciekawe, w niektórych Lancetach, Rosjanie wykorzystali silniki wyprodukowane przez jedną z czeskich firm.

Drony mogą posłużyć do misji obserwacyjnych, jak i ataków kamikadze. Urządzenie może przenosić zarówno aparaturę, jak i materiał wybuchowy o masie do 3 kilogramów. Z opublikowanych filmów z misji wynika, że taka masa w zupełności wystarczy do zniszczenia czołgu czy wozu opancerzonego. Dlatego tę maszynę można obecnie najczęściej spotkać w obwodzie zaporoskim, gdzie znajduje się najwięcej ciężkiego sprzętu.

Lancety sieją postrach wśród ukraińskiego sprzętu. W sieci nie brakuje filmów, na których pokazano, jak świetnie radzą sobie w neutralizacji np. polskich armatohaubic AHS Krab. Na szczęście wyprodukowanie jednej sztuki tego urządzenia jest na tyle kosztowne, że Rosjanie nie mogą ich stosować na masową skalę. Jednak ta sytuacja może odmienić się w przyszłości, gdy części do nich będą dostarczane bezpośrednio z Chin.