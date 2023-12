— Konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa i Agencja Uzbrojenia podpisały umowę wykonawczą na dostawę i serwis 24 zestawów radiolokacyjnych dalekiego zasięgu P-18PL (UW-10). Umowa zostanie zrealizowana w l. 2023-2035, a jej wartość wynosi ponad 3,1 mld zł — czytamy na serwisie X.

P-18PL to radiolokator dalekiego zasięgu, którego zadaniem jest wskazywanie celów dla systemów Patriot w polskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej realizowanej w ramach programów Wisła i Narew. Mówimy tutaj o światowej klasie radarowi rodzimej produkcji. Powstał on we współpracy firmy Radwar z Wojskową Akademią Techniczną i został opracowany w ramach projektu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

